Враг не спит: в Минобороны оценили, насколько мощным является российский ВПК

На начало полномасштабного вторжения в России действовало более 1300 различных объектов оборонной индустрии, где работали почти два миллиона работников. Страна-агрессор до сих пор способна производить почти все основные номенклатуры вооружения, хотя и имеет дефицит в сотнях тысяч специалистов.

Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает 24 Канал.

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Насколько мощный российский ВПК

По словам военного, дефицит в профессиональных работниках возник из-за того, что Россия существенно масштабировала производство оружия. Объемы изготовления некоторых видов оружия выросли от 3 до 6 раз.

Наш враг пока остается лидером в производстве, в частности артиллерийских боеприпасов советских калибров. Много денег противник вкладывает в развитие производства дронов. За короткий срок россияне смогли наладить массовый выпуск копий иранских "Шахедов". Кроме того, захватчики постоянно пытаются совершенствовать собственные БПЛА и делают также акцент на массовости.

Вероятно, страна-агрессор имеет очень большой запас советского вооружения. По словам генерала, если сейчас на фронте оккупанты и используют машины, артиллерию, РСЗО советской разработки, то это не из-за того, что им не хватает современных образцов. Враг просто пытается не переводить современное оружие, а воспользоваться старыми запасами, делая акцент на количестве. Кроме того, старая техника проста в использовании. Ею можно овладеть в сжатые сроки.

В то же время российский ВПК не способен удовлетворять все потребности фронта. Именно поэтому Москва сотрудничает с КНДР и Ираном.

К слову, Гаврилюк отметил, что Россия не достигла стратегических целей на фронте, несмотря на преимущество в силах и авиации, и понесла значительные потери.