Российское "улучшение": фермеры в Херсонской области вынуждены выбрасывать продукты, потому что некому продавать
Россия временно оккупировала территории Херсонской области, из-за чего люди уже терпят немалые убытки. Из-за оккупации фермерам некому продавать продукты.
Фермеры в Херсонской области выбросили тонны капусты
В социальных сетях все чаще появляются видео, как фермеры в Херсонской области выбрасывают продукты на мусор, сообщает 24 канал. В частности, местным жителям некуда девать капусту, поэтому выбрасывают ее.
Это важно В Херсоне взорвали автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко: он погиб
Капусту невозможно продать ни в аннексированном Крыму, ни на оккупированных территориях Херсонской области. Также никто не приезжает с территории Украины, которые находятся под контролем украинского правительства.
На видео, как появилось в соцсетях, женщина показала поле, где местные фермеры выбросили тонны капусты. Она жалуется, что оккупация приносит только ущерб и у людей нет денег для жизни.
Фермеры в Херсонской области выбросили тонны капусты – видео
Россия запрещает вывозить помидоры в Запорожье
Российские военные препятствуют вывозу продуктов из временно оккупированного Мелитополя в Запорожье, которое контролируется нашим правительством.
На блокпосту в Васильевке, где в мае застряло около полутысячи автомобилей, фермеры вынуждены выбрасывать тонны овощей, которые везут на продажу из Мелитополя в Запорожье. Россияне запрещают вывозить с оккупированных территорий овощи и фрукты. В мусорнике оказались помидоры.
Фермеры вынуждены выбрасывать тонны овощей – видео
Какова ситуация на оккупированных территориях Херсонской области
- Россия назначила свою марионеточную так называемую "власть" в Херсонской области, которую возглавил предатель Владимир Сальдо. После этого оккупанты пытаются ввести бивалютную зону на оккупированных территориях Херсонской области. Захватчики заставляют предпринимателей ставить ценники в рублях и гривнах.
- Также россияне продолжают угонять людей и требовать за это выкуп. Кроме того, войска России устроили в Херсонской области расстрелы, как в Буче.
- В Кремле до сих пор не отказались от идеи провести так называемый "референдум" в Херсонской области, несмотря на предупреждение Владимира Зеленского, что это поставит крест на мирных переговорах.
- Вместе с тем России не удается воплотить свои планы, поскольку в Херсонской области украинцы противостоят оккупантам. Также там успешно действует партизанское движение.
- Украинские военные начали деоккупацию Херсонской области и отбросили врага с первой линии обороны. По данным Офиса Президента, ВСУ уже в 15 – 18 километрах от Херсона. Наши защитники продвигаются к Херсону с нескольких сторон, в результате чего разгром врага есть ежедневно.
- Жители Херсонской области могут помочь ВСУ деоккупировать область: для этого нужно эвакуироваться. Добавим, что президент Зеленский назвал освобождение Херсона одной из ключевых задач ВСУ.
К сведению – в Херсоне взорвали автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко: смотрите видео