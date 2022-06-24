Российское "улучшение": фермеры в Херсонской области вынуждены выбрасывать продукты, потому что некому продавать

Россия временно оккупировала территории Херсонской области, из-за чего люди уже терпят немалые убытки. Из-за оккупации фермерам некому продавать продукты.

Фермеры в Херсонской области выбросили тонны капусты

В социальных сетях все чаще появляются видео, как фермеры в Херсонской области выбрасывают продукты на мусор, сообщает 24 канал. В частности, местным жителям некуда девать капусту, поэтому выбрасывают ее.

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Капусту невозможно продать ни в аннексированном Крыму, ни на оккупированных территориях Херсонской области. Также никто не приезжает с территории Украины, которые находятся под контролем украинского правительства.

На видео, как появилось в соцсетях, женщина показала поле, где местные фермеры выбросили тонны капусты. Она жалуется, что оккупация приносит только ущерб и у людей нет денег для жизни.

Фермеры в Херсонской области выбросили тонны капусты – видео

Россия запрещает вывозить помидоры в Запорожье

Российские военные препятствуют вывозу продуктов из временно оккупированного Мелитополя в Запорожье, которое контролируется нашим правительством.

На блокпосту в Васильевке, где в мае застряло около полутысячи автомобилей, фермеры вынуждены выбрасывать тонны овощей, которые везут на продажу из Мелитополя в Запорожье. Россияне запрещают вывозить с оккупированных территорий овощи и фрукты. В мусорнике оказались помидоры.

Фермеры вынуждены выбрасывать тонны овощей – видео

Какова ситуация на оккупированных территориях Херсонской области

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