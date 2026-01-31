Акцию организовала британская организация Campaign for Ukraine. Участники протеста хотели привлечь внимание к российской культурной пропаганде в репертуаре, а также показать, что российские артисты, оркестры и доноры из Royal Opera House параллельно работают в России, платят там налоги и тем самым финансово поддерживают войну.
Смотрите также "Может управлять Евросоюзом": в России назвали Украину одной из самых сильных стран Европы
Почему акция совпала с премьерой "Борис Годунов"?
Премьера "Бориса Годунова" состоялась на фоне четвертого года полномасштабной войны России против Украины и системных военных преступлений. Образ тирана, который после многочисленных преступлений получает сочувствие вместо наказания, создает прямые параллели между Годуновым и Путиным – властью, избегающей ответственности, и попытками оправдать действия преступника вместо фокуса на пострадавших.
Протест возле Королевской оперы / Фото Романа Ясиновского
Добавим, что протест является частью более широкой кампании Campaign for Ukraine, которая длится с апреля 2025 года против выступлений российской певицы Анны Нетребко в Royal Opera House.
Активисты пришли к выводу, что проблема не ограничивается одной певицей – она системная, связана с российским присутствием в опере в целом.
Campaign for Ukraine проверила руководящий состав, спонсоров, менеджмент и 630 артистов Королевской оперы и обнаружила 75 российских артистов, которые работали в опере после 2022 года. В частности:
- 24 продолжают работать в России после 2022 года;
- 22 имеют связи с подсанкционными структурами;
- 21 выступали в государственных институтах России;
- 22 публично не осудили войну;
- 16 давали интервью государственным пропагандистским медиа;
- 11 участвовали в военно-пропагандистских мероприятиях;
- 9 выступали в Кремле.
Особое внимание уделили Михаилу Бахтиярову, почетному директору Королевской оперы, российскому бизнесмену, чей бизнес (Major Group) работает в России и платит налоги государству-агрессору.
Акция протеста возле оперы в Лондоне: смотрите видео
Также задокументировано сотрудничество Королевской оперы с Russian National Orchestra – государственным оркестром России, базирующимся в Москве и получающим финансирование от российского правительства.
Оркестр выступал в Royal Opera House 13 – 14 июня 2023 года в опере "Кармен".
Активисты требуют от Королевской оперы публичного пересмотра подходов к сотрудничеству с российскими артистами, оркестрами и донорами.
Активисты напоминают, что Россия практически "оккупировала" оперу в Лондоне: смотрите видео
Митингующие призывают очистить Королевскую оперу от российской "нечисти": смотрите видео
Последние новости о российской пропаганде
- Минобороны Россиизаявило о "захвате" Купянска-Узлового. Комбат ВСУ Роман Ковалев опубликовал видео из центра поселка, где видно контроль украинских военных и спокойную ситуацию.
- 24 января российские оккупанты обстреляли фабрику Roshen в Киеве, заявив, что там производили дроны.
- Исследование выявило, что российские и некоторые китайские ИИ-модели используются для распространения пропаганды, особенно в русскоязычном сегменте, где чаще повторяются кремлевские нарративы.