Акцию организовала британская организация Campaign for Ukraine. Участники протеста хотели привлечь внимание к российской культурной пропаганде в репертуаре, а также показать, что российские артисты, оркестры и доноры из Royal Opera House параллельно работают в России, платят там налоги и тем самым финансово поддерживают войну.

Смотрите также "Может управлять Евросоюзом": в России назвали Украину одной из самых сильных стран Европы

Почему акция совпала с премьерой "Борис Годунов"?

Премьера "Бориса Годунова" состоялась на фоне четвертого года полномасштабной войны России против Украины и системных военных преступлений. Образ тирана, который после многочисленных преступлений получает сочувствие вместо наказания, создает прямые параллели между Годуновым и Путиным – властью, избегающей ответственности, и попытками оправдать действия преступника вместо фокуса на пострадавших.

Протест возле Королевской оперы / Фото Романа Ясиновского

Добавим, что протест является частью более широкой кампании Campaign for Ukraine, которая длится с апреля 2025 года против выступлений российской певицы Анны Нетребко в Royal Opera House.

Активисты пришли к выводу, что проблема не ограничивается одной певицей – она системная, связана с российским присутствием в опере в целом.

Campaign for Ukraine проверила руководящий состав, спонсоров, менеджмент и 630 артистов Королевской оперы и обнаружила 75 российских артистов, которые работали в опере после 2022 года. В частности:

24 продолжают работать в России после 2022 года;

22 имеют связи с подсанкционными структурами;

21 выступали в государственных институтах России;

22 публично не осудили войну;

16 давали интервью государственным пропагандистским медиа;

11 участвовали в военно-пропагандистских мероприятиях;

9 выступали в Кремле.

Особое внимание уделили Михаилу Бахтиярову, почетному директору Королевской оперы, российскому бизнесмену, чей бизнес (Major Group) работает в России и платит налоги государству-агрессору.

Акция протеста возле оперы в Лондоне: смотрите видео

Также задокументировано сотрудничество Королевской оперы с Russian National Orchestra – государственным оркестром России, базирующимся в Москве и получающим финансирование от российского правительства.

Оркестр выступал в Royal Opera House 13 – 14 июня 2023 года в опере "Кармен".

Активисты требуют от Королевской оперы публичного пересмотра подходов к сотрудничеству с российскими артистами, оркестрами и донорами.

Активисты напоминают, что Россия практически "оккупировала" оперу в Лондоне: смотрите видео

Митингующие призывают очистить Королевскую оперу от российской "нечисти": смотрите видео

Последние новости о российской пропаганде