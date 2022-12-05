У Лукашенко все очень плохо: политехнолог допускает российское вторжение в Беларусь
Последние визиты российских силовиков и Лаврова в Беларусь – плохой сигнал для Лукашенко. Россия может готовиться к вторжению в Беларусь, ее полной аннексии и даже убийству Лукашенко.
Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о цели визита Шойгу в Беларусь.
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Лукашенко отрезали от Запада
Шейтельман рассказал, что посредством убийства Макея россияне отрезали Лукашенко от Запада. После того как в Беларусь поочередно приезжали российские генералы, Шойгу, Лавров, есть вероятность того, что Россия планирует аннексировать Беларусь. Российские войска реально могут начать наступление на Минск с целью захвата власти.
Даже, может быть, уничтожение Лукашенко. Я не верю, что Лукашенко убьют тихонько, как Макея, и поставят своего. Таких сговоров не будет,
– отметил политтехнолог.
России нужна победная война
Он продолжил, что России нужна победная война на фоне поражения в Украине. С этой целью они могут провести ее в Беларуси. Еще до вторжения в Украину они рассматривали разные варианты на случай поражения здесь. Говорили о Казахстане, но за его территориальную целостность высказался Китай, говорили о Литве, но там НАТО. Итак, остались только Грузия и Беларусь.
"Кремль представит это российскому народу, якобы в последний момент мы буквально опередили войска НАТО, которые собирались зайти в Минск. Это логично, потому что так в свое время СССР говорил об Афганистане. Поэтому вот эти визиты – это уже похоже, к сожалению, на подготовку к аннексии", – заметил Шейтельман.
Шейтельман допускает российское вторжение в Беларусь: смотрите видео
Лукашенко объявят предателем
По его словам, Россия может представить Лукашенко как предателя. Якобы он продался Западу, поэтому Беларусь надо освобождать. И именно так его могут убить публично в центре Минска, когда он лично с автоматом будет защищаться.
Это еще и будет представлено, как то, что сбылась мечта белорусского народа. Он в 2020 году пытался избавиться от диктатора Лукашенко, но не смог, потому что Лукашенко тогда победил с помощью своего ОМОНа. Однако пришли российские солдаты и освободили белорусский народ, спасли его от кровавого диктатора,
– подчеркнул политтехнолог.
Новости Беларуси: последние события
- Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 3 декабря побывал в Беларуси. Визит в Минск был попыткой давления на Александра Лукашенко.
- Кремлевская пропаганда расцвела на белорусском телевидении до буйного маразма. "Аналитик" верного пса Путина Лукашенко заявил, что в Украине едят блюда, которые, вероятно, приготовлены из людей.
- Шойгу летал в Беларусь, где провел встречу с Лукашенко. Это событие настораживает, однако во время разговора министра обороны России с белорусским диктатором можно было заметить интересные детали.