российского чиновника Евгения Новикова нашли мертвым на Донбассе: приехал "волонтерить"

российский чиновник из Алтайского края Евгений Новиков попал под обстрел во временно оккупированной Донецкой области. Он ехал вроде бы с гуманитарной помощью.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Новиков попал под обстрел 10 июля вблизи Шахтерска.

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Чиновника сначала считали пропавшим без вести, но его тело идентифицировали. Останки захватчика увезут в российский Барнаул.

Оккупанта планируют наградить

Глава общественной палаты Юрий Шамков заявил, что чиновник ехал с "волонтерской помощью" на Донбасс впервые. За это Новикова уже планируют наградить посмертно. В частности, "орденом за заслуги перед Алтайским краем".

Также пропагандисты сообщают, что под обстрел 10 июля попали 2 "волонтера", четверо пропали без вести. Еще 11 оккупантов получили ранения, а 3 погибли.