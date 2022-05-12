В российской армии массовые бунты: оккупанты боятся идти в бой с ВСУ

Захватчики боятся столкновения с украинскими военными. Россиянам даже угрожают "показательными судами".

Об этом 12 мая рассказали в Службе безопасности Украины. Кремль пытается остановить бунты своих военных.

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"Чтобы хоть как-то их обуздать – Москва отправляет в Украину "опытных карателей". Как, например, генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил России в Сирии", – рассказали в СБУ.

Перехвачен разговор оккупанта с отцом: смотрите видео

Не хотели на смерть

Генерал Рустам Мурадов устраивает для оккупантов "показательные суды". Однако даже это не помогает. Об этом захватчик рассказывает своему отцу в перехваченном СБУ разговоре.

"Ну, Мурадов приехал, показательный суд устроил. Это потому, что никто не хотел ехать вперед. Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами ребята не были готовы. Он вчера ротных разье*ал, показательно раздел, они все из карманов выложили, связал им руки, в ПАЗики загрузил и увезли", – рассказывает отцу оккупант.

Однако даже несмотря на показательные выступления "отказники" все равно со временем возвращаются домой, поскольку Россия не признает официально, что есть массовые отказы от войны с Украиной. В Кремле побеги солдат называют "отпусками".

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Россия будет продолжать войну

Российский журналист Игорь Яковенко для 24 канала рассказал, что у Владимира Путина достаточно ресурса, чтобы продолжать воевать. Он добавил, что остановить российскую агрессию физически невозможно, потому что глава Кремля потеряет власть и влияние.

По словам Яковенко, в дальнейшем Россия снова попытается захватить новые украинские территории. В армию будут брать плохо подготовленных людей. В свою очередь, увеличится количество жертв в армии оккупантов.

Отправляют неподготовленных

Украинская разведка информирует, что россияне любыми методами пытаются восполнить потери личного состава и проводят "скрытую мобилизацию". На войну путинский режим отправляет выпускников военных училищ и обычных курсантов.