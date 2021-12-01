Никиту Литкина осудили за серию убийств прохожих в Академии городков Иркутска. В региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний России подтвердили факт самоубийства "осужденного Л. 1993 г. рождения".

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Осужденный скончался в больнице

В то же время, полное имя заключенного не раскрывают. Однако российские СМИ отметили, что дата рождения погибшего и Литкина совпадают.

Осужденный предпринял попытку самоубийства в общежитии отряда 28 ноября. Он немедленно был госпитализирован в городскую больницу, где он скончался 30 ноября. ФСИН в Иркутской области начало проверку.

Что известно о серийном убийце

Никита Литкин известен как один из "академических маньяков" или "иркутских молоточников". Иркутский областной суд признал Литкина и его подельника Артема Ануфриева виновными в серии убийств еще в 2013 году.

Следствие установило, что с декабря 2010 по апрель 2011 года они нападали на прохожих в одном из самых благополучных районов Иркутска – Академгородке – и забивали их до смерти молотками и битами.

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Литкина признали виновными в шести убийствах, 12-летнего мальчика в частности, а также девяти покушениях на убийство. Его приговорили к 24 годам колонии.

Впоследствии Верховный суд изменил наказание на срок до 20 лет лишения свободы. Николая Литкина отправили в колонию особого режима в Ангарске, где содержат самых опасных преступников. В то же время Ануфриев был приговорен к пожизненному заключению.