Микиту Литкіна засудили за серію вбивств перехожих в іркутському Академгородку. У регіональному управлінні федеральної служби виконання покарань Росії підтвердили факт самогубства "засудженого Л. 1993 народження".

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Засуджений помер у лікарні

Водночас повне ім'я ув'язненого не розкривають. Проте російські ЗМІ зазначили, що дата народження загиблого та Литкіна збігаються.

Засуджений зробив спробу самогуства у гуртожитку загону 28 листопада. Його негайно госпіталізовано до міської лікарні, де він помер 30 листопада. ФСВП в Іркутській області почало перевірку.

Що відомо про серійного вбивцю

Микита Литкін відомий як один із "академічних маніяків" або "іркутських молоточників". Іркутський обласний суд визнав Литкіна та його спільника Артема Ануфрієва винними у серії вбивств ще у 2013 році.

Слідство встановило, що з грудня 2010 року до квітня 2011 року вони нападали на перехожих в одному з найблагополучніших районів Іркутська – Академгородку – і забивали їх до смерті молотками та бітами.

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Литкіна визнали винними у шести вбивствах, 12-річного хлопчика зокрема, а також – дев'яти замахах на вбивство. Його засудили до 24 років колонії.

Згодом Верховний суд змінив покарання на термін до 20 років позбавлення волі. Миколу Литкіна відправили до колонії особливого режиму в Ангарську, де утримують найнебезпечніших злочинців. Натомість Ануфрієв був засуджений до довічного ув'язнення.