Источник издания сообщил, что один из пассажиров сразу после взлета направился в туалет. Он закрылся там изнутри и совершил самоубийство.

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Пришлось экстренно сажать самолет

Члены экипажа заметили, что мужчина исчез, примерно через 15 минут. Для того, чтобы разблокировать дверь, им понадобилось еще немного времени. На тот момент мужчина находился без признаков жизни. Мужчину пытались спасти, но не получилось.

Приняли решение об экстренной посадке в Каире. Там состоялись консультации с консулом. После этого тело переместили в багажный отсек, и самолет полетел в Самару,

– рассказал собеседник издания.

Интерфакс отметил, что сейчас пытается проверить всю эту информацию. Зато подробности о трагическом инциденте написали в телеграм-канале SHOT. Там уточнили, что жуткий случай произошел на борту самолета авиакомпании "Сибирь".

Что известно о погибшем мужчине

По информации СМИ, 48-летний погибший был жителем Самары. Его звали Александр, работал в родном городе автомехаником. Мужчина как раз возвращался домой с отдыха. "Все якобы было в порядке. Писал жене, что любит. Правда, однажды отравился египетской едой", – говорится в сообщении.

Россиянина пытались спасти

Бортпроводникам понадобилось время, чтобы открыть дверь в туалет. Ведь мужчина, вероятно, чем-то заблокировал щеколду перед тем, как совершить самоубийство. Наконец, вместе с пассажирами ее решили просто снять с петель. Внутри увидели жуткое зрелище – повешенное тело пассажира.

Среди других пассажиров трое оказались врачами. Они пытались привести его в чувство, но без успеха. После вынужденной посадки в Каире в аэропорт вызвали карету скорой помощи. Медикам, прибывшим на вызов, осталось лишь констатировать смерть россиянина.

У мужчины могли быть проблемы с психикой

После этого египетские правоохранители помогли погрузить тело россиянина в багажное отделение самолета. Рейс приземлился в Самаре на 5 часов позже, чем было запланировано. Пассажиры самолета обратили внимание, что поведение россиянина было странным еще до посадки. Они утверждают, что он разговаривал сам и с собой.

Зато российские СМИ, ссылаясь на собеседников в правоохранительных органах и родственников, говорят о проблемах с психикой у погибшего. Мол, они начали проявляться после серьезной аварии, в которую он попал в Таиланде еще в 2018 году.