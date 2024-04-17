В Самаре уничтожен вертолет Ми-8, – ГУР

17 апреля в российской Самаре на военном аэродроме произошел "хлопок". В ГУР рассказали о последствиях этого инцидента

Стало известно, что по вражеской авиации был нанесен очередной сокрушительный удар. Страна – агрессорка лишилась еще одного воздушного судна.

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Минус еще один вертолет

Так, в ГУР рассказали, что на аэродроме "Кряж" в Самаре 17 апреля был уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

Отметим, что Кряж - военный аэродром на юго-западной окраине города Самара. Расположен в Куйбышевском районе города, в 2,5 километрах к юго-востоку от железнодорожной станции Кряж.

В разведке уточнили, что пораженное судно оккупанты использовали в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Как происходила ликвидация Ми-8: смотрите видео



В России прекратили работу несколько аэропортов

Между тем, привлекает внимание тот факт, что россияне закрыли аэродромы в нескольких городах. Об этом сообщают местные СМИ.

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов и Нижнекаменска не принимают и не выпускают рейсы. Это ограничение объяснили угрозой атаки беспилотников.

По данным сервиса FlightRadar24, в районе Димитровграда рейс "Душанбе – Казань" совершил уже несколько кругов и направился в сторону Самары.

Впоследствии стало известно, что аэропорты в Нижнем Новгороде вернулись к работе.

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