По голове не погладят: в российской школе Путина поздравили с днем рождения портретом Бандеры

То, что у России проблемы с образованием, ни для кого не секрет. Но к такому "большому празднику" как день рождения Владимира Путина учителя могли бы подготовиться лучше. Хотя, куда уж лучше?

Они приветствовали президента России с днем рождения. Понятно, что для этого наснимали кучу видео и сделали немало показательных фото, которые потом уложат себе в папочки. Самое важное, что на фотографиях мы можем увидеть молодого Степана Бандеру.

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Что делает Бандера в русской школе?

Собственно, фотография Степана Бандеры появилась на приветственных плакатах не просто так. Это произошло благодаря белорусскому пранкеру Владиславу Бохану. Он сумел повлиять на русских учителей из Калужской области. И они портретами Бандеры приветствовали диктатора из Кремля.



Путина поздравили портретами Бандеры / Фото Бохана



Один из приветственных плакатов для Путина / Фото Бохана

Бохан якобы от имени регионального отделения "Единой России" попросил педагогов, чтобы они провели акцию, приуроченную к дню рождения Владимира Путина. В ответ он получил письма, в которых учителя вежливо отчитались. Более того, даже у себя на запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" выложили поздравления.



Портреты Бандеры украшают поздравления / Фото Бохана



К поздравлениям приобщили также детей / Фото Бохана

К слову, День рождения Путина 7 октября. Так что мы сможем еще много нелепых поздравлений, которые будут лететь в его сторону, увидеть.

Заметим, что сам Степан Бандера не дает покоя россиянам. Так, его памятник появился на Google-карте Белгорода.

Что известно о Бандере в Белгороде

Собственно, Google Maps показывает, что в самом центре русского Белгорода, откуда оккупанты обстреливают Харьков, появился загадочный "памятник Степану Бандере". Как отмечают пользователи, он существует на картах не менее пяти месяцев.

Разумеется, соответствующая метка с памятником Степану Бандере на картах стала причиной дискуссии между жителями и пользователями Google. Некоторые из них даже гордятся тем, что такая метка на карте есть.

Собственно, на Google Maps памятник расположен на месте многоэтажки по улице Октябрьская, 46. Собственно, пользователи сети прикрепляют фото, где можно увидеть, что по этому адресу Степана Бандеру никто не увидит. Разве немного переборщит с "Боярышником".