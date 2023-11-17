Россияне грустят, что украинцы не замерзнут зимой, и призывают бить по энергообъектам уже сейчас

Пропагандисты в эфире российского телевидения не перестают обсуждать Украину. Часто они заходят за пределы дозволенного и начинают критиковать власть. Например, удивляются, почему же государство-агрессор еще не атаковало украинскую энергетику, как в прошлом году.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как разрушенные мосты, обрушенные дома или безумное желание лишить россиянок высшего образования и заставить их рожать, россияне читают прогноз погоды в Украине, передает 24 Канал. Они пытаются узнать, будет ли настолько холодно, чтобы их план заморозить Украину удался.

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К чему призывают на российском ТВ

А мы будем в этом году бить по электростанциям, по всем этим как бы блокам, чтобы создавать проблемы с электроэнергией в Киеве?

– с надеждой спрашивает "журналист".

Ему пафосно отвечают, что эта "тактика" (то есть разрушение гражданской инфраструктуры!) действительно была успешной, но ее успех в том, чтобы бить по энергоструктуре Украины постоянно. Далее спикер мечтательно вспоминает время, когда Россия наносила удары по энергообъектам, железной дороге и другим важным целям.

Затем удивляется: "Почему с этим тянут? Если и начинать, то уже сейчас. Наверное, ждут особо сильных холодов".

Пропагандист завершил свой спич словами, что Украина не замерзнет, потому что прогноз обещает теплую зиму, поэтому "оказывать это влияние нужно постоянно".

Россияне читают прогноз погоды в Украине и призывают обстреливать энергообъекты, не дожидаясь мороза: смотрите видео

Уровень дискуссии впечатляет. "Гость" фактически призывает к терроризму, но избегает называть вещи своими словами, обманчиво маскируя слово "обстрелы" под мифическим "силовым влиянием". А сам "журналист" лепечет непонятное "все эти как бы блоки".

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Россия хочет влиять на Украину