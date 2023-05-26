Могут положить до 100 человек, – воин ВСУ о тактике российских отрядов "Шторм-Z"

Российская армия использует новую тактику для штурма позиции украинских защитников. Оккупанты мобилизовали заключенных и сформировали из них штурмовые отряды "Шторм-Z".

Эти отряды применяют для "мясных штурмов" и не учитывают количество потерь. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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Идут в бой даже в гражданском

Если раньше для штурмовых действий привлекали отряды вагнеровцев и спецназовцев регулярной российской армии, то сейчас в большинстве своем используют отряды "Шторм Z". Бойцы этих отрядов оснащены стрелковым оружием, гранатами и ручными гранатометами.

Очень часто они штурмуют без касок и бронежилетов и даже в гражданской одежде, которая дестабилизирует наших защитников – нужно время, чтобы выяснить, не заблудились ли это местные жители,

– рассказал Федоренко.

Юрий Федоренко о новой тактике российских оккупантов: смотреть видео

С потерями враг не считается

По его словам, эти штурмовики мобилизованы в таком количестве, что позволяет добавлять их в состав российских подразделений, участвующих в боевых действиях как на Авдеевском и Бахмутском, так и на Купянском направлениях. Их задача максимально приблизиться к Силам бороны и окопаться.

"Вот они вырыли место на один штык – их наши воины ликвидировали. Зашла еще одна группа и рядом вырыла еще под один штык – их снова ликвидировали. И так пока они не выкопают полноценную позицию. И ради этого они могут положить до 100 человек в одном секторе", – отметил Федоренко.

После этого на эту позицию приходят лучше оснащенные и более подготовленные подразделения российской регулярной армии и продолжают штурм на близком расстоянии. Но даже несмотря на огромные потери им не удается далеко продвинуться.

Что известно об отрядах "Шторм-Z"