Россия хочет пополнить свою армию украинцами: какую подлость придумали в Кремле

Россия ежедневно теряет огромное количество военных, поэтому ищет живую силу для продолжения войны. Россияне и раньше отправляли воевать украинцев с оккупированных территорий, однако теперь хотят это утвердить на законодательном уровне.

В России планируют легализовать призыв на военную службу граждан Украины, проживающих на временно занятых, оккупированных территориях.

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Россия готовится устроить незаконный призыв уже весной

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в России уже готовится соответствующий законопроект. Ожидается, что он вступит в силу уже весной 2023 года.

Россия планирует провести незаконную паспортизацию украинцев.

Что делать, если вас мобилизовали в российскую армию

В начале полномасштабного вторжения Россия мобилизовывала в свои ряды украинцев с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Россия насильно призывала украинцев в свою армию еще с 2014 года.

Каждый украинец, которого Россия заставит вступить в свою армию, рассматривается жертвой военных преступлений РФ. Тех, кто добровольно присоединится к вооруженным силам России и участвовал в войне против Украины, ожидает заключение до 15 лет.

Людям с оккупированных территорий советуют избегать получения повесток и звонков из оккупационных "военкоматов". Следует изменить место жительства и номер телефона.

Если же вас мобилизовали, то при первой же возможности сдавайтесь в плен украинской армии и сообщайте, что вы с оккупированных территорий. Также граждан призвали не выполнять незаконные приказы врага.

Россия теряет тысячи солдат и бросает на фронт мобилизованных

Россия ведет кровавую войну против Украины и не гнушается жизнями своих же военных. Из-за безумных потерь и провалов в войне кремлевскому диктатору Владимиру Путину в сентябре пришлось объявить так называемую частичную мобилизацию в России.

В вооруженные силы России решили мобилизовать 300 тысяч военных, из которых уже по меньшей мере 80 тысяч отправились воевать в Украину. Россия бросает на фронт не только профессионалов, но и зэков и тяжело больных.

Кроме того, на войне гибнут граждане других стран, которых Россия тоже незаконно отправляет воевать. Так осенью в Украине погиб гражданин Замбии, осужденный в России, но оказавшийся на фронте.

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