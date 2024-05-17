"Более 100 БпЛА точно": в каких областях России раздавались взрывы, какие объекты подверглись атаке
В России этой ночью было довольно неспокойно - взрывы раздавались в разных областях. Оккупанты утверждают, что сбить цели удалось, но видео прилетов свидетельствуют о другом. Цифра якобы "уничтоженных" дронов - впечатляет.
Так, российские СМИ со ссылкой на минобороны страны-агрессора, пишут по состоянию на утро 17 мая, что их ПВО уничтожили и перехватили 102 беспилотника над регионами России в том числе над захваченным Крымским полуостровом и Кубанью.
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Под атаку в Краснодарском крае и Крыму попали:
- НПЗ в Туапсе,
- порт в Новороссийске,
- терминал "Транснефть",
- нефтяной терминал,
- подстанция в Севастополе.
102 БПЛА и 6 морских дронов
В Министерстве обороны России заявили, что ночью, 17 мая, якобы было уничтожено 102 беспилотника, которыми Украина атаковала территорию оккупированного Крыма и еще три российские области. Кроме того, по данным оборонного ведомства, было уничтожено 6 морских дронов в акватории Черного моря.
Отмечается, что силы ПВО уничтожили:
- 51 БПЛА над территорией Крыма,
- 44 в Краснодарском крае,
- 6 - в Белгородской области
- и еще 1 - в Курской области.
В Минобороны России также отчитываются, что в акватории Черного моря было якобы уничтожено 6 безэкипажных катеров.
Взрывы в России и Крыму сегодня: главное
Предварительно в оперативном штабе Краснодарского края России сообщали, что на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсинском районе "произошло возгорание из-за падения беспилотников".
Также ночью о взрывах сообщали жители Новороссийска в Краснодарском крае России. Там говорилось о по меньшей мере 35 взрывах, а также звуки стрельбы. Очевидцы жаловались, что в городе было слышно сирены скорых и пожарных машин. А в районе морского порта виднелся дым, сам порт обесточен.
Также ночью 17 мая оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что российские силы ПВО и флот в разных районах города уничтожали беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера в акватории Черного моря.
Интересно, что из-за атаки дронов оккупационные власти Севастополя решили отменить занятия в школах и детсадах после ночной атаки на подстанцию, также сообщают, что ввели "точечные" отключения света.