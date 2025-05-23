Оккупанты снова жалуются на нашествие беспилотников: пишут о сбивании более 110 целей
- В России сообщают о массированной атаке беспилотников, уничтожено 112 беспилотных летательных аппаратов в 12 областях и временно оккупированном Крыму.
- Росавиация возобновила работу аэропортов в Москве и других городах после перерыва из-за атаки.
- Местные органы власти объявили отбой воздушной тревоги в нескольких регионах, в частности в Белгородской и Курской областях.
В России жалуются на массированную атаку неизвестных беспилотников, которая началась еще 21 мая. Оккупанты также пишут о сбивании более 110 целей в разных регионах своей страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что пишут в России об атаке беспилотниками
Российское министерство обороны пишет, что в период с 20:00 22 мая дежурные средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интересно, что дроны фиксировали во многих регионах страны-агрессора. В общем беспилотники видели в 12 областях России и над временно оккупированным Крымом.
Так, минобороны России пишет об уничтожении:
- 24 БПЛА – над территорией Московского региона;
- 11 БПЛА – над территорией Курской области;
- 8 БПЛА – над территорией Орловской области;
- 18 БПЛА – над территорией Тульской области;
- 22 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма;
- 8 БПЛА – над территорией Брянской области;
- 6 БПЛА – над территорией Рязанской области;
- 5 БПЛА – над территорией Калужской области;
- 3 БПЛА – над территорией Белгородской области;
- 3 БПЛА – над территорией Ивановской области;
- 2 БПЛА – над территорией Владимирской области;
- 1 БПЛА – над территорией Воронежской области;
- 1 БПЛА – над территорией Липецкой области;
Позже мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще 3 беспилотника якобы были сбиты в пригороде российской столицы.
Российские СМИ позже писали, что в массированных атаках неизвестными беспилотниками, которые продолжались около двух суток, судя по всему, наступил перерыв.
Так, утром 23 мая отбой воздушной тревоги дали в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Еще раньше об отбое объявил губернатор Тульской области.
Росавиация в четыре часа снова открыла московские аэропорты Домодедово и Жуковский, а в 6 утра – аэропорты Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля.
К слову, ночью 23 мая был атакован завод "Энергия" в Ельце, что в Липецкой области страны-агрессора. В ЦПД объяснили, чем важен объект для россиян, и что этот завод производит.