Атака дронами по России, удары по инфраструктурным объектам Украины: хронология 930 дня войны

10 сентября 2024, 08:56
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Автор: Ирина Чеботникова

Россия не отказалась от своих захватнических планов, в то же время и сама подвергается болезненным ударам 10 сентября. Наши защитники мужественно дают отпор на разных направлениях фронта. 24 Канал собирает, что известно о событиях 930 дня войны.

Ночью Россия была под ударом. Дроны посетили многие области, там вспыхнули пожары, в том числе и на топливных объектах.

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Что происходит 10 сентября на фронте и что в мире пишут об Украине

08:45, 10 сентября

Воздушные силы ночью сбили 38 беспилотников

Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46 ударными БПЛА типа Shahed из Курска и Ейска.

Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

08:20, 10 сентября

Ситуация на Луганщине

Кроме того, что россияне не прекращают обстрелы, они еще и давят на людей на оккупированных территориях. Например, закрывают учреждения культуры, а взамен обещают открыть "клубы на колесах", которые ничем не оборудованы. А еще усилили проверки на границе между "ЛНР" и Россией.

Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную правительству Украины территорию – задерживают на 10 суток для более детальной проверки. Пытаются удержать насильно,
– сообщил Артем Лысогор.

08:00, 10 сентября

Последствия обстрелов Херсона

Российские военные попали в медицинское учреждение, детский сад, автомобильную парковку, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома. Также оккупанты повредили оборудование связи, газопроводы и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения,
– написал Александр Прокудин.

Повреждены 15 частных домов, многоэтажка, автомобиль, 2 участка газопровода.
 

07:30, 10 сентября

Потери врага на 10 сентября

07:15, 10 сентября

Был удар по объектам критической инфраструктуры - Сумская ОВА

Ночью 10 сентября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БПЛА типа "Шахед". Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены,
– написали в ведомстве.

06:45, 10 сентября

Ночью российскую территорию атаковали 144 беспилотника

Какие российские регионы были под ударом 10 сентября:

  • Как утверждает враг, только в Брянской области ликвидировали 72 БПЛА. Там был большой пожар возле "Роснефти".
  • В Тульской области власти сообщили о двух сбитых БПЛА, обломки одного из которых упали "на одном из объектов топливно-энергетического комплекса". В минобороны сказали о 13 дронах.
  • Над территорией Курской области якобы сбито 14 БПЛА самолетного типа.
  • Четыре беспилотника были сбиты в Липецкой области, еще семь – в Калужской.
  • На Орловщине был только один.
06:30, 10 сентября

Россияне заявили о крупнейшей атаке беспилотниками по Москве

Столица государства-агрессора отбивалась от атаки ночью, сбили якобы 20 дронов. Впрочем, есть повреждения в трех домах, пятеро раненых и якобы одна погибшая.

Аэропорт Жуковский закрыли, там был прилет.

06:15, 10 сентября

В Черном море фиксируют один российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров".

06:00, 10 сентября

Удар по Черкасчине

В Черкасской области прогремели взрывы из-за "Шахедов", работает ПВО. Впоследствии стало известно, что поврежден инфраструктурный объект и дома, есть раненые.