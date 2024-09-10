Атака дронами по России, удары по инфраструктурным объектам Украины: хронология 930 дня войны

Россия не отказалась от своих захватнических планов, в то же время и сама подвергается болезненным ударам 10 сентября. Наши защитники мужественно дают отпор на разных направлениях фронта. 24 Канал собирает, что известно о событиях 930 дня войны.

Ночью Россия была под ударом. Дроны посетили многие области, там вспыхнули пожары, в том числе и на топливных объектах.

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Что происходит 10 сентября на фронте и что в мире пишут об Украине