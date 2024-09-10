Атака дронами по России, удары по инфраструктурным объектам Украины: хронология 930 дня войны
Россия не отказалась от своих захватнических планов, в то же время и сама подвергается болезненным ударам 10 сентября. Наши защитники мужественно дают отпор на разных направлениях фронта. 24 Канал собирает, что известно о событиях 930 дня войны.
Ночью Россия была под ударом. Дроны посетили многие области, там вспыхнули пожары, в том числе и на топливных объектах.
Смотрите также Отбивались домами и аэропортом: какие последствия крупнейшей дроновой атаки на Москву – видео
Что происходит 10 сентября на фронте и что в мире пишут об Украине
Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46 ударными БПЛА типа Shahed из Курска и Ейска. Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях. Кроме того, что россияне не прекращают обстрелы, они еще и давят на людей на оккупированных территориях. Например, закрывают учреждения культуры, а взамен обещают открыть "клубы на колесах", которые ничем не оборудованы. А еще усилили проверки на границе между "ЛНР" и Россией. Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную правительству Украины территорию – задерживают на 10 суток для более детальной проверки. Пытаются удержать насильно, Российские военные попали в медицинское учреждение, детский сад, автомобильную парковку, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома. Также оккупанты повредили оборудование связи, газопроводы и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, Повреждены 15 частных домов, многоэтажка, автомобиль, 2 участка газопровода. Ночью 10 сентября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БПЛА типа "Шахед". Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены, Какие российские регионы были под ударом 10 сентября: Столица государства-агрессора отбивалась от атаки ночью, сбили якобы 20 дронов. Впрочем, есть повреждения в трех домах, пятеро раненых и якобы одна погибшая. Аэропорт Жуковский закрыли, там был прилет. В Черном море фиксируют один российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров". В Черкасской области прогремели взрывы из-за "Шахедов", работает ПВО. Впоследствии стало известно, что поврежден инфраструктурный объект и дома, есть раненые.
Воздушные силы ночью сбили 38 беспилотников
Ситуация на Луганщине
– сообщил Артем Лысогор.
Последствия обстрелов Херсона
– написал Александр Прокудин.
Был удар по объектам критической инфраструктуры - Сумская ОВА
– написали в ведомстве.
Ночью российскую территорию атаковали 144 беспилотника
Россияне заявили о крупнейшей атаке беспилотниками по Москве
Удар по Черкасчине
Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46 ударными БПЛА типа Shahed из Курска и Ейска.
Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ).
Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.
Кроме того, что россияне не прекращают обстрелы, они еще и давят на людей на оккупированных территориях. Например, закрывают учреждения культуры, а взамен обещают открыть "клубы на колесах", которые ничем не оборудованы. А еще усилили проверки на границе между "ЛНР" и Россией.
Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную правительству Украины территорию – задерживают на 10 суток для более детальной проверки. Пытаются удержать насильно,
Российские военные попали в медицинское учреждение, детский сад, автомобильную парковку, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома. Также оккупанты повредили оборудование связи, газопроводы и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения,
Повреждены 15 частных домов, многоэтажка, автомобиль, 2 участка газопровода.
Ночью 10 сентября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БПЛА типа "Шахед". Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены,
Какие российские регионы были под ударом 10 сентября:
Столица государства-агрессора отбивалась от атаки ночью, сбили якобы 20 дронов. Впрочем, есть повреждения в трех домах, пятеро раненых и якобы одна погибшая.
Аэропорт Жуковский закрыли, там был прилет.
В Черном море фиксируют один российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров".
В Черкасской области прогремели взрывы из-за "Шахедов", работает ПВО. Впоследствии стало известно, что поврежден инфраструктурный объект и дома, есть раненые.