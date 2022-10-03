Россию окончательно исключили из Совета Международной организации гражданской авиации

Россия окончательно исключена из Совета Международной организации гражданской авиации, авиационного агентства ООН (ICAO). Это произошло во время сессии Ассамблеи ICAO.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины. Так, Россия не была переизбрана в руководящий орган этой организации – Совет ІСАО.

Обратите внимание В ООН рассказали, какая страна может заменить Россию в Совете по правам человека

Россию исключили из Совета Международной организации гражданской авиации

С начала полномасштабного вторжения и по сей день Министерство инфраструктуры продолжает работать над полной инфраструктурной изоляцией России.

Государству, которое совершило вооруженную агрессию против Украины и убивает мирных жителей, не место среди цивилизованного мира. Государству, которое ворует чужие самолеты и отдает приказ экипажу ракетного комплекса "Бук" на поражение гражданского самолета, не место среди цивилизованного мира. Сегодняшнее решение ICAO об исключении России из состава Совета – в очередной раз это подтверждает,

– заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что важно, чтобы изоляция была тотальная, а у России не было возможности влиять на работу ни одной международной организации.

Отмечается, что исключение России из руководящего органа ІСАО также является результатом грубого нарушения агрессором Чикагской конвенции, устанавливающей основные требования и положения для международной авиации.

Как известно, 15 июня этого года Россия получила существенное замечание по безопасности полетов в рамках программы надзора ІСАО за осуществление двойной регистрации воздушных судов, украденніх у лизинговых компаний, и выполнение полетов указанными воздушными судами в международном воздушном пространстве без Сертификатов летной годности. Это недопустимое нарушение международных требований и стандартов и чрезвычайно большая опасность для жизни и здоровья людей.

Напомним, что 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. Это связано с тем, что оккупанты жестоко нарушают права человека после полномасштабного вторжения в Украину. За исключение России проголосовали 93 страны, а против – 24.

Кстати, также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подверг критике Совбез ООН за сомнительное присутствие среди ее членов России. Он отметил беспомощность Совета в разрешении кризиса, вызванного вторжением в Украину.

Достойно внимания – Давыдюк заявлял, что Россию могут выкинуть из ООН: смотрите видео