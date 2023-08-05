Мир устал: почему на самом деле Россию не пригласили на встречу в Саудовской Аравии

5 и 6 августа в Саудовской Аравии состоится встреча десятка стран по ключевым принципам мира на основе формулы Владимира Зеленского. Россию на нее не пригласили и виновата в этом непосредственно страна-агрессор.

Это 24 Каналу отметил российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. Он подчеркнул, что это достаточно нетривиальная история, когда непосредственный участник конфликта исключается из его обсуждения.

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Россия сама виновата

Россия очень лихо ежедневно "лепит" пропаганду для своей аудитории. И неважно, что в ней нет никакой доли адекватности – заставят поверить под угрозой ареста. Но мир не опасается Россию. Он устал от глупых заявлений страны-агрессора и потому не хочет видеть ее на политических встречах.

Я думаю, что это значительно связано с неадекватностью российского руководства и неадекватностью занимаемых ими позиций. Мир устал от этого. Ему откровенно надоело. Сформировалось такое мнение: говорить с Россией – тратить зря время,

– отметил Галлямов.

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Своей неадекватностью Россия выкатила себя на обочину мирового политического процесса. Потому и не приглашают обсуждать процессы, касающиеся ее напрямую.

"Мир решил, что Россия похоронит любой разговор. Нормально с ней говорить нельзя. Поэтому оставили за воротами. Мол, сначала сами между собой серьезно обсудим, дойдем одной точки зрения, а потом скажем свою позицию", – резюмировал политолог.

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