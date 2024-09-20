Два пути к распаду России

Мы хотим, чтобы Россия развалилась и перестала быть империей. Для этого нам нужна гражданская война. Пока, к сожалению, базовый сценарий не говорит нам о том, что это будет в обозримом будущем. Однако мы надеемся. И ключ для этого – в экономике.

Россию уничтожит ненависть внутри страны

Почему ключ в экономике? Потому что нам нужно, чтобы одни люди в России возненавидели других.

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Лучше всего это может произойти по линии – фашисты против мусульман. Уже сейчас есть предпосылки. Тем более, что и тех, и тех в России много. С одной стороны, многотысячные марши тех самых фашистов, как недавно было в Санкт-Петербурге. С другой – бородачи Кадырова, которые бегают даже по Москве с автоматами. Однако пока что эти дни группы не сталкиваются. Они, может, и ненавидят друг друга, однако не насобиралось критической массы ненависти. Недостаточно в России пока активных фашистов.

Что формирует ненависть к людям, которые отличаются от тебя? Кризис. Экономический кризис. Подъем Гитлера произошел на фоне беспрецедентного экономического упадка в Германии. Людям плохо, люди начинают искать виноватого. Легче всего найти виновных в "других". Тогда это были евреи.

Сейчас, после коронавируса и нескольких лет большой инфляции, в Европе произошла вспышка популярности ультраправых и ненависти к мигрантам, которую активно разжигает российская пропаганда и ее полезные идиоты, такие как Илон Маск.

Это не мигрантов стало как-то существенно больше или они начали вести себя иначе. Нет. Это люди в Европе стали жить хуже, уровень жизни упал на фоне инфляции, и возникло желание найти виновных. Вот вам дают ответ – мигранты.

К счастью, падение уровня жизни сейчас не сравнимо с кризисом, после которого к власти пришел Гитлер. Поэтому, собственно, и уровень поддержки фашистов в Европе пока ограничен. Причем чем беднее регион, тем меньше там мигрантов и тем больше там любят ультраправых.

Типичный пример – Восточная Германия. Мигранты туда не очень едут. А ультраправые выигрывают именно там. На заявлениях о страшных мигрантах. А там, где мигрантов много, – ультраправые почему-то не популярны.

Та же история в США. Есть состоятельные демократические штаты, куда и идут мигранты, и есть бедные республиканские штаты, где власть пугает людей мигрантами, а потому мигранты туда не едут. Поскольку экономический рост зависит от имеющихся трудовых ресурсов, то штаты с мигрантами показывают динамичный экономический рост. Штаты без мигрантов – падают в уровне жизни и продолжают повышать градус собственной ненависти к мигрантам. Кто-то же должен быть виноват в том, что уровень жизни падает. А тут еще в твиттере пишут, что это мигранты, что могут и твоего кота съесть.

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Таким образом, чтобы ненависть в России вызрела до уровня "убивать друг друга" с текущего уровня бытового шовинизма, нужно экономическое падение. Оно станет необходимым, но не достаточным условием гражданской войны в России.

Экономическое падение

Как может быть спровоцировано это падение? Быстрый путь – это, конечно, дешевая нефть. Тогда бы все было просто. Но для этого нужен мировой финансовый кризис. Или, по крайней мере, кризис в Китае. Это возможно, но пока не является базовым сценарием.

Второй сценарий – эффект санкций и войны. Россия движется по нему, но пока медленно. Однако все-таки движется. На прошлой неделе Центральный банк России еще раз повысил учетную ставку до 19% (в Украине – 13%). Они пытаются побороть инфляцию, которая пока совсем не галопирует, но уже начинает выходить из-под контроля на фоне гигантских расходов, связанных с войной.

Именно инфляция в Европе стала вспомогательным фактором для роста популярности местных фашистов. Так что Россия движется в правильном направлении.

Сможет ли Центральный банк остановить это продвижение и взять инфляцию под контроль, зажимая экономику и лишая ее денег? Парадокс в том, что их действия по борьбе с инфляцией не влияют на основную причину инфляции – на военные расходы, которые и разгоняют цены. Однако это бьет по нормальной экономике, не связанной с ведением войны, которая и так страдает от санкций и, на удивление, начала страдать сильнее.

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Вторичные санкции из 14-го пакета оказались эффективными и существенно подкосили экономику России. Поэтому есть надежда, что Центральный банк не справится со своей задачей и сползание России к кризису продолжится. Это будет мотивировать Владимира Путина отказаться от ультиматумов и согласиться на настоящие переговоры. Он, разгоняя фашизм по всей Европе, прекрасно понимает, откуда тот берется и что может угрожать его власти.

Успеет ли Путин остановить войну до того момента, пока ситуация в экономике не пройдет точку невозврата и не запустит дестабилизирующие сценарии внутри России? Кто его знает. Мы это не знаем и не можем знать. Как не можем предсказать, не усугубится ли внутренний кризис в России каким-то "черным лебедем", который прилетит из Китая и обвалит цены на нефть. Тогда ни о каком контроле уже не будет идти речи.

Однако экономика – это единственный ключ к распаду России. Именно она когда-то развалила СССР.

Какой урок для Украины?

Помнить этот замкнутый круг бедности и ненависти. Мы будем нуждаться в мигрантах после войны для экономического роста. Наша демография ужасна. Без мигрантов не будет существенного роста, не будет денег для пенсий и социалки.

Но если мы дадим ненависти и расизму доминировать, то мигранты не появятся. Мы будем становиться беднее и еще больше ненавидеть мигрантов, которых даже в глаза никогда не видела большая часть населения. Это точно не про историю успеха.