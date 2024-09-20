Росію знищить ненависть всередині країни

Чому ключ в економіці? Тому що нам потрібно, щоб одні люди в Росії зненавиділи інших.

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Найкраще це може статися по лінії – фашисти проти мусульман. Вже зараз є передумови. Тим більше, що і тих, і тих в Росії багато. З одного боку, багатотисячні марші тих самих фашистів, як нещодавно було в Санкт-Петербурзі. З іншого – бородачі Кадирова, які бігають навіть по Москві з автоматами. Проте поки що ці дні групи не стикаються. Вони, може, і ненавидять один одного, проте не назбиралось критичної маси ненависті. Недостатньо в Росії поки що активних фашистів.

Що формує ненависть до людей, що відрізняються від тебе? Криза. Економічна криза. Піднесення Гітлера сталося на тлі безпрецедентного економічного занепаду у Німеччині. Людям погано, люди починають шукати винного. Найлегше знайти винних в "інакших". Тоді це були євреї.

Зараз, після коронавірусу і кількох років великої інфляції, в Європі стався спалах популярності ультраправих і ненависті до мігрантів, яку активно розпалює російська пропаганда і її корисні ідіоти, такі як Ілон Маск.

Це не мігрантів стало якось суттєво більше чи вони почали поводити себе інакше. Ні. Це люди в Європі стали жити гірше, рівень життя впав на тлі інфляції, і виникло бажання знайти винних. От вам дають відповідь – мігранти.

На щастя, падіння рівня життя зараз не можна порівняти з кризою, після якої до влади прийшов Гітлер. Тому, власне, і рівень підтримки фашистів у Європі поки обмежений. Причому чим бідніший регіон, тим менше там мігрантів і тим більше там люблять ультраправих.

Типовий приклад – Східна Німеччина. Мігранти туди не дуже їдуть. А ультраправі виграють саме там. На заявах про страшних мігрантів. А там де мігрантів багато – ультраправі чомусь не популярні.

Та сама історія в США. Є заможні демократичні штати, куди і йдуть мігранти, і є бідні республіканські штати, де влада лякає людей мігрантами, а тому мігранти туди не їдуть. Оскільки економічне зростання залежить від наявних трудових ресурсів, то штати з мігрантами показують динамічне економічне зростання. Штати без мігрантів – падають у рівні життя і продовжують підвищувати градус власної ненависті до мігрантів. Хтось же має бути винен у тому, що рівень життя падає. А тут ще в твіттері пишуть, що це мігранти, що можуть і твого кота з'їсти.

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Таким чином, щоб ненависть в Росії визріла до рівня "вбивати один одного" із поточного рівня побутового шовінізму, потрібне економічне падіння. Воно стане необхідною, але не достатньою умовою громадянської війни в Росії.

Економічне падіння

Як може бути спровоковане те падіння? Швидкий шлях – це, звісно, дешева нафта. Тоді б все було просто. Але для цього потрібна світова фінансова криза. Чи, принаймні, криза в Китаї. Це можливо, але поки що не є базовим сценарієм.

Другий сценарій – ефект санкцій і війни. Росія рухається по ньому, але поки що повільно. Однак таки рухається. Минулого тижня Центральний банк Росії ще раз підвищив облікову ставку до 19% (в Україні – 13%). Вони намагаються побороти інфляцію, яка поки що зовсім не галопує, але вже починає виходити з-під контролю на тлі гігантських витрат, пов'язаних з війною.

Cаме інфляція в Європі стала допоміжним фактором для зростання популярності місцевих фашистів. То ж Росія рухається у правильному напрямку.

Чи зможе Центральний банк зупинити цей поступ і взяти інфляцію під контроль, зажимаючи економіку і позбавляючи її грошей? Парадокс у тому, що їх дії з боротьби з інфляцією не впливають на основну причину інфляції – на воєнні витрати, які й розганяють ціни. Проте це б'є по нормальній економіці, не пов'язаній з веденням війни, яка і так страждає від санкцій і, на диво, почала страждати сильніше.

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Вторинні санкції з 14-го пакету виявились ефективними і суттєво підкосили економіку Росії. Тому є надія, що Центральний банк не впорається зі своїм завданням і сповзання Росії до кризи продовжиться. Це буде мотивувати Владіміра Путіна відмовитись від ультиматумів і зголоситися на справжні перемовини. Він, розганяючи фашизм по всій Європі, чудово розуміє, звідки той береться і що може загрожувати його владі.

Чи встигне Путін зупинити війну до того моменту, поки ситуація в економіці не пройде точку не повернення і не запустить дестабілізуючі сценарії всередині Росії? Хто його зна. Ми це не знаємо і не можемо знати. Як не можемо передбачити, чи не посилиться внутрішня криза в Росії якимось "чорним лебедем", який прилетить з Китая і обвалить ціни на нафту. Тоді ні про який контроль вже не буде йти мови.

Проте економіка – це єдиний ключ до розпаду Росії. Саме вона колись розвалила СРСР.

Який урок для України?

Пам'ятати це замкнене коло бідності і ненависті. Ми будемо потребувати мігрантів після війни для економічного зростання. Наша демографія жахлива. Без мігрантів не буде суттєвого зростання, не буде грошей для пенсій і соціалки.

Але якщо ми дамо ненависті і расизму домінувати, то мігранти не з'являться. Ми будемо ставати біднішими і ще більше ненавидіти мігрантів, яких навіть в очі ніколи не бачила більша частина населення. Це точно не про історію успіху.