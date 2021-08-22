На росТБ снова истерика из-за "Путин х***о": украинские ВСУ назвали сволочами

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, известная своей последовательной антиукраинской позицией, уже второй раз в течение нескольких дней устроила истерику в телеэфире. А все потому, что ее кумира Владимира Путина оскорбляют в Украине.

Возмущена Скабеева из-за "адских кричалок" украинских военных. "Путин х***о" уже несколько раз прозвучало на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Мнение к теме Российско-украинским отношениям после этого хана

У Скабеевой подгорает: пропагандистка потребовала у Зеленского публичных извинений

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, которая "специализируется" на теме Украины (где, конечно, "все плохо"). Неудивительно, что песня "Путин х***о" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у женщины истерику. Причем уже второй раз.

В первый раз она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разорвать отношения (мол, "им хана").

Теперь же, когда в сети появились новые видео со знаменитой песней о российском вожде, пропагандистка набросилась на Вооруженные силы Украины.

Украинское Минобороны официально признало, что это не фейк. Более того, сегодня была новая репетиция – и эти сволочи опять вышли, в надежде на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием,

– вопила в телеэфире Скабеева.

При этом она призвала Президента Украины Владимира Зеленского, ни много ни мало, найти виновных и наказать их. Ну и, конечно, еще публично извиниться.

Что ж, ждем официальный парад ко Дню Независимости. Услышим мы там "извинения", или "Путин – х***о"? Узнаем через двое суток.

буквально на днях, в начале августа, Ольга Скабеева возмутилась танцем украинского чемпиона Жана Беленюка, который выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2020.