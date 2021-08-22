Обурена Скабєєва через "пекельні кричалки" українських військових. "Путін х***о" вже кілька разів пролунало на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Думка до теми Російсько-українським відносинам після цього хана

У Скабєєвої знову палає: пропагандистка почала вимагати у Зеленського публічних вибачень

Ольга Скабєєва – одна з головних російських пропагандисток, яка "спеціалізується" на темі України (де, звісно, "все погано"). Не дивно, що співанка "Путін х***о" у виконання українських військовослужбовців на репетиціях параду до Дня Незалежності викликала у жінки істерику. Причому вже вдруге.

Першого разу вона порівняла Україну з "Талібаном" і погрожувала розірвати відносини (мовляв, "їм хана").

Тепер же, коли в мережі зявилися нові відео зі знаменитою піснею про російського вождя, пропагандистка накинулася на Збройні сили України.

Українське Міноборони офіційно визнало, що це не фейк. Ба більше, сьогодні була нова репетиція – і ці сволоти знову вийшли, сподіваючись на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це має стати офіційним армійським привітанням,

– волала в телеефірі Скабєєва.

При цьому вона закликала Президента України Володимира Зеленського, не мало не багато, знайти винних і покарати їх. Ну і, звісно, ще публічно вибачитися.

Що ж, чекаємо на офіційний парад до Дня Незалежності. Почуємо ми там "вибачення", чи "Путін – х***о"? Дізнаємося через дві доби.