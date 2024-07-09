Задержанного во Львове экс-прокурора Ростислава Ильницкого мобилизовали в ВСУ, – СМИ
Источник:ZAXID.NET
На днях скандального львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого и его тещу задержала СБУ. Так, стало известно, что задержанного Ильницкого мобилизовали.
О мобилизации экс-прокурора сообщили в zaxid.net 9 июля. В издании рассказали известные им детали.
Смотрите также СБУ задержала скандального львовского экс-прокурора Ильницкого и его тещу-адвоката, – СМИ
Ростислава Ильницкого мобилизовали в ВСУ
Согласно данным источников ZAXID.NET, после задержания Яворивский ТЦК и СП мобилизовал 32-летнего Ростислава Ильницкого на военную службу.
В издании добавили, что во Львовском областном ТЦК им не подтвердили, однако и не отрицали призыв бывшего прокурора.
Напомним, что в СБУ 6 июля сообщили, что ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации, которая действовала в западных областях Украины. На Львовщине задержали организатора сделки – местную адвоката. Тогда же во время обысков в ее доме также задержали ее зятя – бывшего прокурора, который почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов.
Уже в декабре Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу.