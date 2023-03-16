"Скоро в Кремле газовая плита взорвется": россияне в сети шокированы "хлопком" в ФСБ в Ростове
В российском Ростове-на-Дону 16 марта произошел масштабный пожар в здании Пограничного управления ФСБ. Внезапный "хлопок" в здании ФСБ шокировал россиян.
По информации ФСБ в Ростове, причиной пожары в здании якобы стало "короткое замыкание" электропроводки, пишет 24 Канал. Но сами же россияне высмеивают эту версию.
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У россиян "пригорело" после "хлопка" в Ростове
Россияне не верят, что в здании ФСБ, которое должно быть защищено, могли возникнуть такие проблемы. Также они иронизируют, что так называемая спецоперация идет по плану, намекая, что война постепенно переходит на территорию России.
Также оккупанты не понимают, как произошел пожар и уже саркастически обвиняют американцев.
Кроме того, россияне насмехаются, что вскоре что-то похожее будет в Кремле, в том числе взорвется газовая плита. Люди в соцсетях пишут, что в здании пробежалась какая-то крыса, через которую и произошло "короткое замыкание". Вероятно, они намекают, что за пожаром стоит некий "предатель".
Как россияне реагируют на пожар в Ростове / Скриншоты из сети
Россияне задают вполне логичный вопрос, в частности, с каких пор "короткое замыкание" в России сопровождается "хлопком". Оккупанты даже насмехаются, что ВСУ "хорошие электрики". Россияне возмущены, что в здании ФСБ настолько плохая защита.
Что известно о пожаре в Ростове
- В российском Ростове-на-Дону загорелось здание пограничного управления ФСБ. Российские паблики пишут, что до этого слышали звук взрыва. По всей вероятности, на месте пожара взрывались боеприпасы.
- Рядом с местом пожара эвакуировали все машины и оцепили здание и перекрыли близлежащие улицы. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров.
- Российские паблики пишут, что пожарные просят бронированные щиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков.
- По данным пропагандистов, в результате "хлопка" один человек погиб и двое пострадали.
- Также добавим, что ночью 16 марта "хлопок" традиционно пришел в Белгород. В районе ТЭЦ и железнодорожного вокзала поднялся дым, после чего местные власти заявили о якобы работе ПВО.