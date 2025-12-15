Пожар на весь Ростов: добрые дроны устроили взрывную ночь в России

В ночь на 15 декабря в Ростовской области России прогремела серия взрывов, после одного из которых вспыхнул пожар к западу от Ростова-на-Дону. Местные жители сообщали о громком взрыве и характерном звуке, похожем на работу двигателя беспилотника.

Несмотря на работу вражеской ПВО, в регионе зафиксировали попадания. О последствиях мощных взрывов в Ростове и области пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно об ударе по Ростовской области?

По данным SHOT, первые взрывы прозвучали на западе Ростова около 2:20 ночи по местному времени и с разной периодичностью продолжаются до сих пор.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе, что привело к возгоранию.

Как сообщали очевидцы, мощный взрыв произошел в районе пустырей вблизи Левенцовки. Перед этим было слышно несколько более слабых "хлопков", а от ударной волны в автомобилях сработали сигнализации.

На месте попадания вспыхнул пожар. К тому же сообщалось, что к месту возгорания оперативно прибыли пожарные подразделения.

Заметим, что звуки взрывов слышали не только в окрестностях, но и в центре Ростова и в Батайске.



Ранее в регионе объявляли сигнал "беспилотная опасность". В то же время российская сторона поспешно отчиталась, что в течение вечера над Ростовской областью якобы было сбито и перехвачено 52 беспилотника.

Интересно! Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что Украина своими дальнобойными ударами ускоряет кризис в России, прежде всего в ее экономике. По его словам, оккупанты обеспокоены развитием украинских дронов Fire Point, крылатых и баллистических ракет, которые делают Украину уникальной в Европе по ракетному потенциалу.



Кроме того, момент поражения беспилотника в Ростове-на-Дону едва не привёл к падению горящих обломков на жилой многоэтажный дом.

По словам очевидцев, переданных SHOT, взрыв был настолько мощным, что в соседних домах затряслись окна, а сигнализации автомобилей во дворе сработали. В частном секторе на месте падения обгоревших обломков возник пожар, который уже ликвидирован.

На налёт дронов отреагировал и местный глава города Андрей Скрябин. Он заявил, что атаку БпЛА "отразили" над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону.

Где еще раздавались взрывы в России?