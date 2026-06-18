18 июня, 17:23
ССО нанесли удар по нефтебазе и базе ГСМ в Ростовской области
В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО совместно с повстанческим движением на территории России "Черная искра" нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт". Также под атакой оказалась база топливно-смазочных материалов в городе Гуково Ростовской области России.
Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ.
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Как отмечают украинские военные, несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. В результате попаданий на объектах вспыхнули пожары – фиксируются разрушения.