На фронте впервые начались ротации, – Зеленский

Во время форума "Украина 2024. Независимость" гаранта спросили об усилении Покровского направления, о котором он говорил на днях. Отвечая на этот вопрос, Зеленский заявил о начале ротаций на фронте, передает 24 Канал.

Также президент рассказал, что гордится украинскими бойцами на Курщине, которые гуманно относятся к гражданским россиянам. И подчеркнул: некорректно говорить, что Украина оккупировала часть России.

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Зеленский о начале ротаций

У нас с главкомом два-три онлайн-разговора постоянно – о Покровске, о Торецком направлении, о нашей Харьковщине. Есть еще Юг, там свои вопросы, есть вопросы на Угледарском направлении. Всюду есть какие-то вопросы. Сложная ситуация в Нью-Йорке была. Все эти сложности остаются, ведь усиление зависит от многих вещей,

– рассказал он.

И пояснил: сейчас увеличилось "количество людей, которые начали готовиться". Конечно, это поможет военным иметь ротации.

"Начались какие-то ротации. Фундаментальными их пока не могу назвать, буду откровенным, но есть начало. Это очень важно", – заявил президент.

По мнению лидера государства, в битве за Покровск Россия положит 50 – 60 тысяч своих военнослужащих. Украина должна победить агрессора хитростью, потому что не может поставить "сто тысяч наших против ста тысяч их".