Зеленский ответил, есть ли ротации на фронте

Новый закон о мобилизации позволил пополнить ряды Вооруженных Сил новыми бойцами. Сейчас это дает возможность проводить доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов.

Президент Украины на оффрек встрече с журналистами рассказал, что в ВСУ есть ротации, передает 24 Канал.

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Ротации на фронте

Владимир Зеленский отметил, что есть ротации в некоторых бригадах.

Очень медленно идет помощь. Ускорилась в начале сентября, и мы рады этому. Мы это чувствуем,

– добавил президент.

Интересно, что в конце августа в Минобороны отметили, что при условии достаточного количества подготовленных военных и успешного проведения призыва, военное руководство планирует подготовить законодательные изменения по ротации и демобилизации. Они будут включать возможность увольнения отдельных категорий военнослужащих во время военного положения.

Однако по состоянию на тогда сообщалось, что осуществляются лишь локальные мероприятия по ротации и поддержке боеспособности ВСУ. Речь шла об отпусках, доукомплектования личным составом и техникой, а также проведения боевого слаживания.