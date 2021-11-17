В Ровенской области два встречных автомобиля насмерть сбили мужчину и женщину на "зебре"
17 ноября 2021 , 00:59Читати новину українською
Источник:полиция Ровенской области
Вблизи села Тихого Ровенской области произошла трагедия на пешеходном переходе. Сразу два встречных автомобиля насмерть сбили мужчину и женщину, которые переходили дорогу.
Сообщение об аварии на трассе Городище – Ровно – Староконстантиновка полиция получила около 18:45 вечера 16 ноября.
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Пешеходы погибли на месте
- Полицейские выяснили, что водитель автомобиля Renault Megane и водитель встречного Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину.
- Те же переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- От полученных травм оба пешехода погибли на месте происшествия.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Село Тихое в Ровенской области: карта
Последние ДТП в Ровенской области
- В самом Ровно 14 ноября в результате столкновения с электрическим столбом авто разорвало пополам. Водитель и его пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.
- Неделей ранее семья из Львова вылетела в кювет на ровенской части трассы Киев – Чоп. К счастью, серьезных травм удалось избежать.
- Тем временем нетрезвому водителю вынесли приговор за ДТП, в котором 17 июня 2021 года у Михалина погибли два человека. Водитель проведет за решеткой 10 лет.