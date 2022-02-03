На Ровненщине столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавшие

На железнодорожном переезде в городе Дубно 3 февраля столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Инцидент произошел с поездом, следовавшим сообщением "Киев - Ивано-Франковск".

Как сообщают правоохранители, 37-летний водитель грузовика с полуприцепом переезжал железнодорожный переезд на запрещенный сигнал сфитлофора. Он протаранил шлагбаум и остановился на путях.

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Столкновения избежать не удалось

Машинист поезда применил экстренное торможение, но все равно столкнулся с грузовиком на путях.

ДТП произошло в городе Дубно Ровенской области / Фото Нацполиции

Поэтому 27-летний машинист с многочисленными травмами оказался в реанимации. У водителя грузовика обнаружил острую реакцию на стресс и повышенное давление.

Поезд въехал в грузовик на переезде / Фото Нацполиции

К счастью, никто из пассажиров поезда не пострадал. В грузовике людей, кроме водителя, не было. Как известно, водитель был трезв. Правоохранители уже открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Машинист поезда оказался в реанимации / Фото Нацполиции

Укрзализныця сообщила, что локомотив поезда заменили и он отправился по маршруту, но с задержкой более 5 часов.

ДТП с поездом и грузовиком в Дубно: смотрите видео

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