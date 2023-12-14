Ровы, ограждения и бетонные пирамиды: как ВСУ укрепляют границу с Беларусью

Украина укрепляет границу с Белоруссией в Черниговской области. В частности, там размещают бетонные укрепления, проводят сварочные работы и копают противотанковые рвы.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал 14 декабря, что он проверил выполнение работ на Черниговщине. По его словам, укрепляет рубежи гражданская организация, пишет 24 Канал.

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Как Украина строит оборону с Беларусью

Сергей Наев рассказал, что военные инженеры наблюдают и оказывают методическую помощь в построении оборонных рубежей в Черниговской области. По его словам, работы продолжаются 24 часа 7 дней в неделю и завершат их в установленные сроки.

Когда понадобится, эти оборонные рубежи займут войска и мы будем готовы к адекватному реагированию на развитие ситуации,

– заверил Наев.

Кроме того, генерал-лейтенант заверил, что ситуация в Черниговской области, как и во всей Северной операционной зоне, стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны.

По словам Сергея Наева, военные вместе с Черниговской ОВА принимают меры по усилению обороны.

Если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, украинские бойцы будут готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации,

– заявил Наев.

Как Украина строит оборону в Черниговской области: смотрите видео

Украина усиливает оборону: коротко