Говорят о перемирии и перезаряжают ракеты: украинцы взбешены лицемерием Путина

Путин поручил своему "министру войны" Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине. Действовать оно якобы будет с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Более того, российский диктатор и причина начала этой кровожадной войны призвал к некоему "рождественского перемирию" и Киев. Однако в ответ украинцы выразили свою ярость. О том, как отреагировали в Украине на такое предложение, пишет 24 канал.

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Договор с Россией не стоит бумажки, на которой он подписан

В частности, прокомментировал такое предложение Путина глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его мнению, за "доброжелательным" жестом стоят циничные планы. Так, эти полтора дня России действительно нужны не чтобы полакомиться кутьей или задуматься о собственной душе (которой, очевидно, и так у них нет), а чтобы подтянуть еще больше резервов и боекомплектов.

Вспомним, много десятилетий назад еще фон Бисмарк говорил, что договор с Россией не стоит бумажки, на которой он подписан. И вот тогда эти слова надо было запомнить и каждый день, наверное, напоминать себе,

– подчеркнул он.

Также он привел яркий пример благих намерений России еще во времена АТО/ООС, когда под видом гуманитарных грузов для пострадавших от войны людей на временно оккупированных землях Донбасса оккупанты на самом деле завозили военные грузы. Так что вывод очевиден: "Нельзя верить России, ни одному их слову".

Такое же мнение разделяет городской голова Днепра Борис Филатов. Он убежден, что за время, которое царь-батюшка объявил "перемирием" и призвал Украину сделать то же самое, оккупанты на самом деле будут перезаряжать ракеты. Сухой расчет, который захватчики хотят "примазать" к великому христианскому празднику, а не "величие души".

Народный депутат Вадим Денисенко обратил внимание и на еще одну вероятную причину объявления так называемого перемирия – на меткое поздравление с Новым годом в Макеевке, где за один вечер защитникам Украины удалось "минуснуть" до 600 оккупантов. По его мнению, такими заявлениями диктатор просто хочет переключить внимание россиян на другой инфоповод.

Попытка внутри России перебить картинку с Макеевкой, которая начала выходить из-под контроля. Дело в том, что традиционная тактика россиян: после громких поражений засыпать эфир тысячами ничтожных переговоров сработала. Более того, завтра должны озвучить имена виновных и уже сейчас ясно, что это будут стрелочники вместо генералов,

– сказал он.

Рождественское кровопролитие: реакция сети

В целом, такое заявление Путина вызвало шквал комментариев в сети. Однако они сводятся к одному – ничего с благими намерениями такое предложение общего не имеет. Более того, как метко отметили украинцы, объявление такого "перемирия" уже не первое за время, в частности, полномасштабной войны. Да и большие религиозные праздники – не повод для захватчиков останавливать обстрелы, ведь все прекрасно помнят, что Пасха не помешала оккупантам засыпать украинцев ракетами.

Более того, с 2014 года на территории временно оккупированной Донетчины такие режимы тишины объявлялись не раз. Однако продолжались они иногда не дольше считанных минут. Более того, за это время Россия может также совершить ряд обстрелов, чтобы обвинить в жертвах именно Украину. Мол, что это не мы плохие, смотрите, это все "фашистская власть Украины"

Украинцы реагируют на лицемерное предложение Путина / Скриншоты из социальных сетей (18+, нецензурная лексика)

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