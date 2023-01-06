"Перемирие" Путина – это информационная операция, направленная на ущерб репутации Украины, – ISW
Источник:ISW
Кремлевский диктатор недавно поручил министру обороны России Сергею Шойгу инициировать режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января вдоль "всей линии столкновения сторон в Украине". Однако аналитики американского института войны уверены, что такие действия являются информационной операцией, чтобы помешать репутации Украины.
По всей видимости, Путин объявил 36-часовую паузу для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта. Такая пауза принесла бы непропорциональную пользу российским войскам и стала лишать Украину инициативы.
К теме ООН поддержала идею "перемирия" Путина, хотя и сожалеет, потому что это "не заменит справедливого мира"
Путин хочет выставить себя "жертвой"
Американские аналитики говорят, что объяснение Путина о прекращении огня на религиозной почве усиливает другую российскую информационную операцию.
Она должна ложно представить Украину как подавляющую религиозные группы, а Путина выставить как "настоящего защитника христианской веры".
Как сообщает ISW, это намеренная информационная тактика, которую Россия уже применяла раньше. Интересно, что 14 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует прекращать огонь на православное Рождество, поэтому внезапное заявление Путина было неожиданностью.
Что известно о "рождественском перемирии"
- Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Остановка огня будет действовать с 12:00 6 января.
- Алексей Данилов заявил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Он отметил, что враг только прикрывается христианскими праздниками.
- Кстати, уже издали соответствующий указ о прекращении огня, в котором нашли "интересный" момент.
- Также к "рождественскому перемирию" призвал патриарх Кирилл, на что отреагировали в Офисе Президента. В частности, Михаил Подоляк назвал предложение русских лицемерием.
- Отметим, что на такую новость уже отреагировали и сами россияне. Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику.
- По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, России объявленное время перемирия нужно для того, чтобы подтянуть еще больше резервов и боекомплектов. Более того, использование любой возможности для улучшения собственного положения – характерная черта оккупантов, ведь еще до полномасштабной войны они под видом гуманитарных грузов завозили на временно оккупированные территории боеприпасы и военное оборудование.