"Перемирие" Путина – это информационная операция, направленная на ущерб репутации Украины, – ISW

Кремлевский диктатор недавно поручил министру обороны России Сергею Шойгу инициировать режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января вдоль "всей линии столкновения сторон в Украине". Однако аналитики американского института войны уверены, что такие действия являются информационной операцией, чтобы помешать репутации Украины.

По всей видимости, Путин объявил 36-часовую паузу для российских войск, чтобы дать им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критических участках фронта. Такая пауза принесла бы непропорциональную пользу российским войскам и стала лишать Украину инициативы.

К теме ООН поддержала идею "перемирия" Путина, хотя и сожалеет, потому что это "не заменит справедливого мира"

Путин хочет выставить себя "жертвой"

Американские аналитики говорят, что объяснение Путина о прекращении огня на религиозной почве усиливает другую российскую информационную операцию.

Она должна ложно представить Украину как подавляющую религиозные группы, а Путина выставить как "настоящего защитника христианской веры".

Как сообщает ISW, это намеренная информационная тактика, которую Россия уже применяла раньше. Интересно, что 14 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует прекращать огонь на православное Рождество, поэтому внезапное заявление Путина было неожиданностью.

Что известно о "рождественском перемирии"