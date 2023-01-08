Российское "рождественское перемирие": Мусиенко сказал, что хотел продемонстрировать Путин

Российский диктатор Владимир Путин объявил фейковое "рождественское перемирие на 36 часов в течение 6-7 декабря. Он это сделал по двум причинам, которые не принесли никакого результата".

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Путин все еще почему-то думает, что ему кто-то в мире доверяет. Международные лидеры уже давно не рассматривают всерьез его манипулятивные заявления.

К теме Дело совсем не в Рождестве: почему Путин объявил "перемирие" и при чем здесь Китай

Зачем Путин объявил фейковое перемирие

Как подчеркнул Мусиенко, этим заявлением Путин хотел продемонстрировать две вещи. Первая – что Россия вроде бы великая христианская страна. Хотя понятно, что ничего святого там уже нет.

Также это была хотя бы какая-то реакция на предложение турецкого президента Реджепа Эрдогана в одностороннем порядке прекратить огонь и провозгласить перемирие. Конечно, таким образом Путин еще хотел обвинить Украину, что она якобы не хочет мира.

Важно, что мир очень жестко отреагировал на это фейковое перемирие. Западные лидеры сказали одну принципиальную вещь – Россия должна вывести войска по всей территории Украины, а тогда уже можно говорить о перемирии. Это совпадает с позицией Киева.

Зачем Путин объявил так называемое "рождественское перемирие": смотрите видео

Вывод российских войск и восстановление суверенитета в границах 1991 года – это предпосылка к любому перемирию. И одна из предпосылок к предстоящим мирным переговорам. В этой ситуации Путин получил совершенно противоположную реакцию,

– заметил Мусиенко.

Запад продолжает помогать Украине