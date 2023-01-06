Путин показывает из себя "крестоносца": в ISW объяснили, почему агрессор продвигает "перемирие"
Источник:ISW
Рождественское "перемирие" Владимира Путина нужно ему, чтобы выиграть время для проведения новой волны мобилизации и усиления войска. В то же время преподносит это российский президент так, будто он делает большой "подарок" на Рождество.
В Институте изучения войны считают, что Путин таким образом пытается подкрепить миф о том, что он борется с "притеснениями религиозных свобод в Украине". На самом же деле фиктивное перемирие – лишь очередная пропагандистская операция.
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Хотят показать Украину как страну, которая подавляет религиозные группы
По мнению экспертов, "перемирие" Путина – это не что иное, как очередная информационная операция, направленная на ущерб репутации Украины. Оккупанты хотят дискредитировать наше государство в глазах мирового сообщества.
Речь идет о том, чтобы представить Украину как подавляющую религиозные группы. В то же время, Путин будет выглядеть как "настоящий защитник христианской веры".
Неожиданное объявление о прекращении огня с Украиной в честь российского православного Рождества, о котором следовало бы договариваться заранее, позволит России оформить Украину как нарушающую право верующих отмечать праздник, поскольку боевые действия, вероятно, продлятся до 6 и 7 января,
– констатируют аналитики.
Путин делает из себя "крестоносца" еще и для того, чтобы иметь возможность выиграть время для укрепления своих войск. Оккупанты за это время смогут немного подготовиться, а Украина наоборот – рискует потерять инициативу.
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Рождественское "перемирие" от Путина: что следует знать
- Российский президент Владимир Путин поручил министру обороны Шойгу ввести "рождественское перемирие" по всей линии фронта. Действовать оно должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- В Офисе Президента не обошли вниманием так предложения диктатора. Там назвали предложение россиян лицемерием и подчеркнули, что Украина защищает свои земли от оккупантов, а не нападает на чужие территории.
- В то же время в ООН поддержали предложение Кремля. Представитель ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга сказал, что организация приветствует любые усилия по прекращению "конфликта".