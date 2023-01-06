В ВСУ ответили, верят ли в "рождественское перемирие" по-русски

Лидеры Запада не верят Путину, объявившему о "рождественском перемирии" на фронте. Скептически к его заявлению относятся также украинские защитники, ведь есть примеры того, как Кремль "выполняет" договоренности.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он считает, что таким образом российские оккупанты пытаются отвлечь внимание, чтобы совершать какие-то свои действия.

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Как в ВСУ относятся к "рождественскому перемирию" Путина

Череватый отметил, что украинские воины совсем не верят заявлению Путина о "рождественском перемирии". Таким образом глава Кремля якобы хочет продемонстрировать какую-то свою гуманность. Но за все 8 лет войны россияне показали, что доверять им нельзя. Единственное, что они воспринимают как аргумент – это мощный военный ответ.

Я думаю, что это очередная их выходка, чтобы отвлечь внимание и, возможно, перегруппироваться,

– заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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Он считает, что с точки зрения поведения россиян не только в Украине, но и, например, в Чечне и Грузии вполне оправданным является предположение о том, что Россия стремится использовать 36-часовую паузу, чтобы перегруппироваться либо собрать силы для контрнаступления.

То есть они никогда не придерживаются никаких договоренностей,

– подчеркнул Череватый.

Вместо этого, добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ, российские захватчики всегда используют договоренности только с пользой для себя, чтобы потом вероломно их нарушить.

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