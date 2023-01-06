В ВСУ ответили, верят ли в "рождественское перемирие" по-русски
Лидеры Запада не верят Путину, объявившему о "рождественском перемирии" на фронте. Скептически к его заявлению относятся также украинские защитники, ведь есть примеры того, как Кремль "выполняет" договоренности.
Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он считает, что таким образом российские оккупанты пытаются отвлечь внимание, чтобы совершать какие-то свои действия.
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Как в ВСУ относятся к "рождественскому перемирию" Путина
Череватый отметил, что украинские воины совсем не верят заявлению Путина о "рождественском перемирии". Таким образом глава Кремля якобы хочет продемонстрировать какую-то свою гуманность. Но за все 8 лет войны россияне показали, что доверять им нельзя. Единственное, что они воспринимают как аргумент – это мощный военный ответ.
Я думаю, что это очередная их выходка, чтобы отвлечь внимание и, возможно, перегруппироваться,
– заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ.
В ВСУ сказали, верят ли в "рождественское перемирие" от Путина: смотрите видео
Он считает, что с точки зрения поведения россиян не только в Украине, но и, например, в Чечне и Грузии вполне оправданным является предположение о том, что Россия стремится использовать 36-часовую паузу, чтобы перегруппироваться либо собрать силы для контрнаступления.
То есть они никогда не придерживаются никаких договоренностей,
– подчеркнул Череватый.
Вместо этого, добавил спикер Восточной группировки войск ВСУ, российские захватчики всегда используют договоренности только с пользой для себя, чтобы потом вероломно их нарушить.Важно! В Институте изучения войны считают, что "рождественское перемирие" Владимира Путина нужно ему, чтобы выиграть время для проведения новой волны мобилизации и усиления войска. В то же время преподносит это российский президент так, будто он делает большой "подарок" на Рождество.
Что известно о "рождественском перемирии"
- Российский диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен будто бы с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- В Офисе Президента не оставили без внимания заявление диктатора Владимира Путина о якобы рождественском перемирии. Там подчеркнули, что Украина не нападала на чужую землю, а уничтожает врага на своей земле.
- Президент США Джо Байден отреагировал на решение лидера России Владимира Путина о так называемом "рождественском перемирии". Американский президент выразил скептицизм по поводу заявления Путина.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок со своей стороны заявила, что если бы Владимир Путин хотел мира, то вернул бы своих солдат домой.