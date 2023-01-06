Тема Макеевки стала для России страшнее, чем потеря Херсона, – МВД Украины
Накануне кремлевский диктатор заявил о "рождественском перемирии". Скорее всего, это попытка отвлечь внимание от темы Макеевки, что повлекла за собой большой резонанс в России.
Вряд ли диктатора склонил к этому решению турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Об этом 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Почему россияне заговорили о "рождественском перемирии"
"Единственное логичное объяснение – это продолжение темы Макеевки, скандал, который не стихает вокруг нее", – отмечает советник МВД.
Сегодня, 6 января, согласно распоряжению Путина следственная комиссия должна объявить, кто виноват в инциденте. Появилась информация о том, что виновными признают руководитель полка и кого-то из так называемой Макеевской администрации.
Макеевка стала для российского общества серьезным триггером. Они поняли, что их командиры – дебилы, власть им лжет – подло, цинично и во многом от бессилия, потому что не может объяснить, почему отправляет дебилов-командиров управлять их родными,
– сказал советник министра внутренних дел.
Он уверяет: трагедия в Макеевке стала для россиян страшнее, чем потеря Херсона. Эта тема "триггерит" миллионы людей. Так, ее нужно было чем-то перебить.
Скорее всего, считает Денисенко, российское руководство приняло решение перейти на другую повестку дня. Именно поэтому заговорили о "рождественском перемирии" и "сволочах-украинцах", которые не хотят мириться, ведь они кровожадны, стремятся воевать, их поддерживает Запад и так далее.
"Тему Макеевки они попытаются просто "заболтать" историями об ужасных украинцах, которым надо мстить, мстить и еще раз мстить", – резюмировал Вадим Денисенко.
Удар ВСУ по Макеевке: коротко
- Прямо в новогоднюю ночь ВСУ мощно "поздравили" врага с праздником. Так, наши защитники ударили по училищу в Макеевке, где было существенное скопление российской техники и живой силы.
- Минобороны государства-агрессора сообщило о 63 погибших. Впрочем, даже пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше. По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, а еще 300 получили ранения.
- Как отметил советник ОП Алексей Арестович, в здании ПТУ были не только мобилизованые. Там были и бойцы спецназа и специалисты узла связи, ракетного и артиллерийского вооружения. Кроме того, было много обыкновенной пехоты.
- Россияне устроили настоящую истерику из-за филигранной работы украинских Вооруженных Сил. В телеграм-каналах начали распространяться жалобы на российское военное командование. В частности, министра обороны Сергея Шойгу признали "врагом народа" и отметили, что в России принимают непрофессиональные решения и в целом война в Украине для них провалена.
- В сети показали спутниковые снимки последствий обстрела. На кадрах можно увидеть, к чему привел мощный удар украинских бойцов по захватчикам.