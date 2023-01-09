Российское "рождественское перемирие": политолог предположил, что хотел продемонстрировать Путин

Российский диктатор Владимир Путин объявил фейковое перемирие в течение 6-7 января. Понятно, что никто не повелся на эту манипуляцию.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, совершенно ясно, что никакого перемирия на рождественские праздники не было. В этот же день захватчики еще и поднимали свои самолеты в Беларуси, из-за чего звучала воздушная тревога.

К теме Не задумывайте мудрых планов против России, – политолог о возможном наступлении кафиров

Никакого перемирия России делать не собиралась. Это пропагандистский бред. Тогда, 6 января, вся карта Украины была красной от воздушных тревог. Россияне еще раз показали, что они лицемеры и лжецы. Но вряд ли для кого-то это было новостью,

– отметил Гладких.

Никто в мире не повелся на бред от России

Как подчеркнул Гладких, российский диктатор Путин хотел продемонстрировать своим подданным, что украинцы не хотят идти на перемирие. Такой же тезис он собирался бросить и для западных стран. Однако понятно, что мировое сообщество на это не повелось. К Путину давно уже нет доверия.

Никто на этот бред не ведется. Потому что Россия ворвалась на территорию Украины, совершила множество военных преступлений, обстреливает критическую инфраструктуру. Еще частично оккупировала территорию. Как здесь говорить о каком-то перемирии. Это лицемерие,

– отметил Гладких.

Об этом, как подчеркнул политолог, четко высказался Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Смотрите также – какая сейчас ситуация в Соледаре

Россия может готовить новое масштабное наступление