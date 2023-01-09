Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, цілком зрозуміло, що ніякого перемир'я на різдвяні свята не було. Цього ж дня загарбники ще й підіймали свої літаки в Білорусі, через що лунала повітряна тривога.

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Ніякого перемир'я Росії робити не збиралася. Це пропагандистська маячня. Тоді, 6 січня, вся мапа України була червоною від повітряних тривог. Росіяни вкотре показали, що вони лицеміри та брехуни. Але навряд чи для когось це було новиною,

– зазначив Гладких.

Ніхто у світі не повівся на маячню від Росії

Як наголосив Гладких, російський диктатор Путін хотів продемонструвати своїм підданим, що українці не хочуть йти на перемир'я. Таку ж тезу він збирався вкинути і для західних країн. Однак зрозуміло, що світова спільнота на це не повелася. До Путіна давно вже немає довіри.

Ніхто на цю маячню не ведеться. Бо Росія вдерлася на територію України, скоїла безліч воєнних злочинів, обстрілює критичну інфраструктуру. Ще й частково окупувала територію. Як тут говорити про якесь перемир'я. Це – лицемірство,

– зазначив Гладких.

Про це, як наголосив політолог, влучно висловився Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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