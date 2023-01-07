Украинское Рождество в Киево-Печерской лавре: фоторепортаж со службы

В Рождество 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялась первая литургия предстоятеля автокефальной ПЦУ. Верующие подчеркивают, что это историческое событие.

Богослужение началось в 9 часов утра. ПЦУ приглашала на молитву украинских верующих. Журналисты 24 Канала также побывали в Лавре.

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Будто возвращение домой

Верующие поделились своими впечатлениями. Говорят, что в восторге – наконец-то в Лавре звучала украинская коляда и литургия на нашем языке.

Мы очень рады. Полагаем, что это справедливо. Политика, которую они (Московский патриархат) проводили, была неискренней и преступной,

– рассказывают люди.

Сравнивают также богослужения в Лавре с возвращением домой в духовной сфере – будто украинцы вошли в свой дом.

Рождественское богослужение в Лавре / Фото Валентины Полищук, 24 Канал:

Историческое событие

4 января сообщили, что богослужение по случаю Рождества Христова Митрополит Эпифаний совершит в Успенском соборе Лавры. Церковь получила соответствующее разрешение, ведь перед этим оттуда выдворили УПЦ МП.

Перед этим министр культуры Александр Ткаченко четко предупредил, что аренда помещений Лавры для представителей вражеской епархии не будет продлена.

7 января после Литургии в храме звучала украинская коляда. Верующие вместе со священниками пели "Нову радість".

Кстати, на территории Лавры заметили "наместника Киево-Печерской лавры" Павла Лебедя, которого еще называют "Паша Мерседес". Он стоял на обочине дороги и наблюдал за верующими, которые направлялись на богослужение.