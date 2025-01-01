Рождественское чудо на войне: как "Санта" спас "Иисуса" после 94 дней на передовой

В Сочельник 2024 года, после 94 дней на передовой, боец с позывным "Иисус" был спасен "Сантой". В момент, когда ситуация была критической, он смог добраться до безопасности, получив шанс связаться с родными и пережить настоящее Рождество после месяцев борьбы на фронте.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC News Украина. Боец 24-й бригады им. короля Даниила рассказал о своем удивительном спасении.

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Рождественская история на войне

На Донбассе, в городе Часов Яр, где продолжаются ожесточенные бои, произошла история, которая на Рождество 2024 года принесла надежду и тепло даже посреди войны. Боец с позывным "Иисус", который провел 94 дня на передовой, чудом оказался в безопасности благодаря своему проводнику – "Санте".

Часов Яр в руинах / Фото 24 бригада

Эта история началась еще летом 2024 года, когда "Иисус" – 35-летний украинец с двумя высшими образованиями – был мобилизован во Львове. После короткого обучения в Украине и подготовки за рубежом он оказался в самом пекле боев в Часовом Яру.

94 дня в подвале на передовой

Позиция "Иисуса" располагалась в подвале жилого дома на "нуле". Главная задача – наблюдать и не допустить прорыва россиян. Военные жили в условиях постоянных обстрелов: почти каждое утро начинались минометные удары, враг использовал дроны, а боеприпасы и еду доставляли исключительно дронами.

Мы жили в подвале почти три месяца. Каждое утро начинались минометные обстрелы, а дроны россиян не давали покоя ни днем, ни ночью. Еду и боеприпасы сбрасывали наши дроны, а иногда приходилось выбирать, что важнее – спальник или паек,

– вспоминает "Иисус".

За три месяца боец привык к быту подвала. По его словам, гигиена была минимальной - влажные салфетки или одноразовые души. А с родными общался только короткими голосовыми через рации. Иногда связь полностью исчезала.

Ротации не было из-за боев

Запланированные ротации срывались из-за сложной ситуации на фронте.

Должны были нас заменить еще на 60-й день, но враг начал наступление, и нам пришлось оставаться. Это очень трудно – когда ты морально настроился на ротацию, а ее нет. Просто ждешь и молишься, чтобы выжить,

– делится боец.

Долгожданная ротация все же состоялась, но только после тяжелого ранения. Накануне Сочельника позицию, где находился "Иисус", накрыли минометным огнем.

Эвакуация бойцов с фронта / Фото 24 бригада

Его сильно контузило, осколки посекли руки и ноги. Когда добрался до соседней позиции, там встретил "Санту". Это позывной у проводника, который эвакуирует раненых с передовой.

Санта сказал: "Я тебя не оставлю. Ты пойдешь со мной, даже если придется тащить на себе". Это было настоящее чудо,

– вспоминает "Иисус".

Под прикрытием густого тумана они прошли два километра до эвакуационного пункта, откуда "Иисуса" доставили в стабилизационный центр.

Служба на Рождество 25 декабря на Донбассе / Фото 24 бригада

Когда меня привезли в госпиталь, я впервые за месяцы увидел нормальную еду – картофель, салат, что-то похожее на домашнее. Это было как из другой жизни,

– вспоминает мужчина.

Рождественский подарок для мамы

Вечером 24 декабря "Иисус" позвонил своей маме, которая несколько месяцев не знала, жив ли он.

Мама плакала от радости, когда услышала меня. Я сказал ей, что все будет хорошо, что мы выстоим. А еще рассказал о Санте, который спас меня,

– рассказывает боец.

Сегодня "Иисус" лечится в госпитале и надеется на первый отпуск. Он уверен, что эта история не только о нем, а о каждом, кто стоит на защите Украины.