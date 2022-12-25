Во время воздушных тревог киевляне пели колядки в метро: увлекательное видео

В этом году украинцы отмечают Рождество по новому календарю. Следовательно, уже сегодня, 25 декабря, всюду раздаются рождественские колядки.

Однако звуки сирен вернули нас к реальности. Воздушная тревога в Украине сегодня звучала трижды.

Достойно внимания В Воронеже неожиданно раздалась воздушная тревога: это испугало местных.

Рождественский дух украинцев не сломать

Во время воздушной тревоги киевляне, которые прятались в метро, пели рождественские песни, ведь враг не смог испортить украинцам праздник.

На станции метро "Хрещатик" любительский коллектив в украинских народных костюмах пел известную колядку "Новая радость стала".

Жители столицы, ставшие свидетелями прекрасного исполнения рождественской песни, начали в унисон подпевать вертепу.

Во время тревоги киевляне поют колядки в метро: смотрите видео

Как украинцы празднуют Рождество