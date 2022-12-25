Во время воздушных тревог киевляне пели колядки в метро: увлекательное видео
Источник:UkraineWorld
В этом году украинцы отмечают Рождество по новому календарю. Следовательно, уже сегодня, 25 декабря, всюду раздаются рождественские колядки.
Однако звуки сирен вернули нас к реальности. Воздушная тревога в Украине сегодня звучала трижды.
Достойно внимания В Воронеже неожиданно раздалась воздушная тревога: это испугало местных.
Рождественский дух украинцев не сломать
Во время воздушной тревоги киевляне, которые прятались в метро, пели рождественские песни, ведь враг не смог испортить украинцам праздник.
На станции метро "Хрещатик" любительский коллектив в украинских народных костюмах пел известную колядку "Новая радость стала".
Жители столицы, ставшие свидетелями прекрасного исполнения рождественской песни, начали в унисон подпевать вертепу.
Во время тревоги киевляне поют колядки в метро: смотрите видео
Как украинцы празднуют Рождество
- Приход ПЦУ в карпатском селе Криворовня, где ежегодно проходит масштабное празднование Рождества, в этом году решил отмечать праздник по григорианскому календарю. В этом году на Гуцульскую коляду в Криворовну съехались несколько тысяч человек со всей Украины.
- В сети опубликовали трогательные и теплые кадры как герои празднуют Рождество. Враг – бессилен украсть праздник. Украинские воины также поделились рождественскими фотографиями из Бахмута – самой горячей точки на фронте.
- В канун Рождества по Григорианскому календарю Владимир Зеленский поздравил украинцев. Президент подчеркнул, что в 2022 году Украина встречает праздник в очень непростых обстоятельствах.