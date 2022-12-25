Проте звуки сирен повернули нас до реальності. Повітряна тривога в Україні сьогодні лунала тричі.
Варте уваги У Воронежі неочікувано залунала повітряна тривога: це неабияк перелякало місцевих
Різдвяний дух українців не зламати
Під час повітряної тривоги кияни, які ховались у метро, співали різдвяні пісні, адже ворог не зміг зіпсувати українцям свято.
На станції метро "Хрещатик" аматорський колектив в українських народних костюмах співав відому колядку "Нова радість стала".
Жителі столиці, які стали свідками чудового виконання різдвяної пісні, почали в унісон підспівувати вертепу.
Під час тривоги кияни співають колядки у метро: дивіться відео
Як українці святкують Різдво
- Парафія ПЦУ в карпатському селі Криворівня, де щороку відбувається масштабне святкування Різдва, цього року вирішила відзначати свято за григоріанським календарем. Цьогоріч на Гуцульську коляду до Криворівні з'їхалися кілька тисяч людей з усієї України.
- У мережі опублікували зворушливі й теплі кадри, як герої святкують Різдво. Ворог – безсилий вкрасти свято. Українські воїни також поділилися різдвяними світлинами з Бахмута – найгарячішої точки на фронті.
- Напередодні Різдва за Григоріанським календарем Володимир Зеленський привітав українців. Президент наголосив, що у 2022 році Україна зустрічає свято у дуже непростих обставинах.