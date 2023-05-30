Ненавидят и одновременно обожают, – боец ВСУ об особом внимании россиян к Залужному

В России объявили в розыск Валерия Залужного и Александра Сырского. По какой статье разыскивают главнокомандующих – не сообщили. Бдительность россиян к военному руководству Украины можно объяснить очень легко.

В России не могут смириться с тем фактом, что украинское военное руководство существенно преобладает над российским. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

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"Рок-звезды русской пропаганды"

Розыск Валерия Залужного интересен по одной причине. Еще буквально недавно в России сообщали о якобы ранении и даже смерти главнокомандующего ВСУ.

В русской пропаганде наблюдается определенная обсессивность. Как в пословице: "Да тебя сильно люблю, что хочу убить". Ни один российский главнокомандующий не заслуживает такого внимания от российской пропаганды, как украинские – Сырский, Залужный и другие.

– заметил Тарас Березовец.

О Валерии Залужном в России снимали и передачи, и придумывали десятки фейков, которые озвучивали даже официальные лица. Вероятно, они просто завидуют украинцам, что у них такое талантливое и профессиональное военное руководство.

"На самом деле они их не столько ненавидят, сколько обожают. Обожают и ненавидят с такой силой, потому что понимают, что их военные главнокомандующие абсолютно ничтожны по сравнению с украинскими. Они фактически являются "рок-звездами" российской пропаганды", – подчеркнул офицер ВСУ.

Реальность воспринять тяжело

Такое внимание, в частности, вызвано комплексом неполноценности. Россиян десятилетиями кормили баснями, что все российское "лучше" украинского. Однако в реальности все как раз наоборот. Украина может воспитывать лучших военных, журналистов, ученых и этот список можно продолжать долго.

Излом стереотипов и прощание с иллюзиями у россиян происходит очень болезненно.

– подчеркнул Березовец.

Осознание действительности практически не укладывается в головах русского населения. Впрочем, от этого они убежать не смогут.

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