Священники РПЦ русифицируют украинских детей: ISW называет это актом геноцида

Западные аналитики отмечают, что Кремль направляет свою политику на русификацию украинских детей. Очередным подтверждением этого является расследование о деятельности Русской православной церкви.

На днях журнал DOXA и издание Kidmapping выпустили совместный материал совместный материал о роли РПЦ в русификации украинских детей, которых Кремль депортировал в Россию. Институт изучения войны отмечает, что соответствующая церковь получает значительную поддержку со стороны российских властей.

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От русификации до геноцида

С первых дней полномасштабной войны россияне депортировали несовершеннолетних из детских домов и школ-интернатов на оккупированной Донецкой области в Ростовскую область России.

Их посещал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, что в миру – Игорь Иванов. Он рассказывал детям о РПЦ и поощрял к тому, чтобы они окрестились в Русской православной церкви.

Это делали и другие попы. Кроме того, они призывали несовершеннолетних вступать в различные "военно-патриотические" молодежные организации в России. В общем РПЦ делала все, чтобы отделить детей от их украинской идентичности.

РПЦ играет важную роль в осуществлении плана Кремля по оккупации Украины, и это, кажется, распространяется на российские усилия по русификации депортированных украинских детей, проживающих в России,

– оценивает Институт изучения войны.

Аналитики также упомянули уполномоченную по правам ребенка России Марию Львову-Белову, причастную к депортации украинских детей. В связи с этим Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на её арест.

Собственно, интересным является тот факт, что чиновница замужем за священником РПЦ. Кремлевские супруги усыновили депортированного украинского ребенка из Мариуполя, что является очередным проявлением цинизма московской власти.

Депортация украинских детей с намерением уничтожить их идентичность является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Она запрещает "насильственный перевод детей из одной группы в другую" на основании того, что это является актом геноцида,

– отмечает ISW.

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Добавим напоследок, что 17 марта 2023 года МУС также выдал ордер на арест самопровозглашенного президента России Владимира Путина. В Гааге считают, что без указания кремлевского главаря депортация украинских детей была бы невозможной.

В то же время Международный уголовный суд квалифицирует соответствующие действия Путина и Львовой-Беловой не как осуществление геноцидной практики, а – военных преступлений.