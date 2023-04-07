РСЗО "Шквал" – Беларусь пугает новой разработкой: лучше ли она советских "Градов"

В Беларуси провели испытания своей новой разработки – реактивной системы залпового огня "Шквал". Испытания проводились на полигоне "Осиповичский" и якобы прошли успешно, а "Шквал" подтвердил заявленные характеристики.

В ходе испытаний в марте 2023 года было отработано взаимодействие РСЗО "Шквал" с БПЛА, задачей которых была разведка и передача координат целей, сообщает "Милитарный". 24 Канал проанализировал, что это за "новая" разработка режима Лукашенко и на что она способна.

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Испытание РСЗО "Шквал": смотрите видео

РСЗО "Шквал" – характеристики:

запас хода – 1000 километров;

1000 километров; максимальная скорость передвижения – 85 километров в час;

максимальный угол преодолеваемого подъема – 30 градусов;

экипаж – 3+2 человека;

полная масса боевой машины – 15050 килограммов;

15050 килограммов; основной калибр – 122 миллиметра;

122 миллиметра; дальность стрельбы – 40 километров;

40 километров; количество реактивных снарядов – 40;

40; время зарядки – не больше 14 минут.



В Беларуси презентовали РСЗО "Шквал" / скриншот из видео Госкомитета ОПК Беларуси

Белорусский "Град"

Белорусы представляют "Шквал" как современное оружие. Эта разработка тамошнего ОАО "ВОЛАТАВТО" является существенно улучшенным аналогом классического и привычного всем "Града" (БМ-21).

Начало работ над проектом – апрель 2019 года. Первый опытный образец был изготовлен уже в 2020 году, тогда же состоялся дебют на выставке "Армия-2020".

У Украины также есть собственные модернизации "Града"это РСЗО "Ива", "Берест", "Бастион-1" и "Бастион-2" на базе шасси КрАЗ.

Системы РСЗО "Шквал" оснащены:

гидравлическим приводом наведения направляющих,

автоматической системой управления огнем,

системой спутниковой навигации,

метеостанцией,

современным комплексом связи и передачи данных,

автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением указания цели.



РСЗО "Шквал" / фото volatavto.by

Вариант "Шквала" с автоматизированной системой имеет индекс В-50/40А, без нее – В-50/40.

РСЗО "Шквал" работает на шасси Урал-432007, оснащен системой спутниковой навигации и ориентировки "Магеллан". Интересно, что этот португальский мореплаватель умер на половине собственного кругосветного путешествия и был похоронен на Филиппинах, во время экспедиции погибли 4 из кораблей и около 60% экипажа, а потому нейминг не очень удачен. Также РСЗО оснащен автоматизированной системой наведения, способной вести самостоятельную боевую работу по целям с известными координатами.

Не все предприятия – владельцы лицензии на изготовление советских реактивных установок – смогли освоить их производство из-за сложности получения направляющих труб. А мы смогли это сделать. Мы не просто воссоздали советскую технологию, а создали свою оригинальную конструкцию с меньшим количеством сварных швов и из более качественного материала,

– заместитель директора по развитию и новым разработкам ОАО "ВОЛАТАВТО" Дмитрий Короткевич нахваливает "Шквал" на оружейной выставке MILEX-2021.

"Шквал" способен использовать всю линейку боеприпасов, применяющих различные модификации РСЗО "Град". Основными же являются 122-миллиметровые реактивные снаряды, модернизированные на "Заводе точной электромеханики" ОПК Белоруссии.



РСЗО "Шквал" / фото volatavto.by

Чем "Шквал" лучше "Града"

На основании испытаний белорусские инженеры утверждают, что их разработка значительно лучше советского "Града".

Основные преимущества:

улучшенная точность;

отсутствие необходимости развертывания метеопоста батареи дивизиона;

сокращение времени расчета установок для стрельбы реактивными снарядами;

сокращение интервала учета метеорологических и баллистических условий стрельбы (в настоящее время 15 минут);

повышение точности измерения температуры реактивными снарядами;

повышение точности измерения метеорологических условий стрельбы реактивными снарядами;

сокращение времени готовности к стрельбе за счет автоматизации процессов, а также подготовки и стрельбы реактивными снарядами.

Перспективы боевого использования

Несмотря на все улучшения, следует помнить, что это топтание на месте и эксплуатация старых идей. "Шквал" ни в какое сравнение не идет с американским РСЗО HIMARS – и это главное.

На оружейной выставке MILEX-2021 белорусы кичились "Шквалом" и рассказывали, что делали его только для африканского рынка, собственно, требование оставить шасси Урал-4320 поступило именно от африканцев.



РСЗО "Шквал" / фото volatavto.by

Сейчас конъюнктура изменилась и продать "Шквал" на черный континент будет не так просто. Соагрессоры-россияне с радостью заберут себе все, что сделают белорусы. Другое дело, что сами белорусы рапортуют, что "Шквал" – это опытный образец, а это значит, что в настоящее время таких машин не может быть в большом количестве. Более того, должно пройти еще несколько испытаний перед тем, как "Шквал" примут официально на вооружение. Это не близкая перспектива.

В настоящее время из-за санкций возможность выпуска такого оружия ограничена. Пусть "железо" с направляющими трубами – это именно белорусские изделия, но электроника – нет. Каким бывает белорусский ноутбук нам показывал сам Лукашенко. Таким образом применение "Шквала" в войне против Украины пока сомнительно – соагрессоры просто не успеют это сделать.