Путин впервые ударил новой ракетой, которая может нести ядерку: обзор важнейших событий недели

Джо Байден 17 ноября наконец дал долгожданное разрешение бить западным оружием вглубь России. Диктатор Владимир Путин не придумал ничего лучше, как снова прибегнуть к ядерным угрозам, а уже 21 ноября ударил по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".

Как дальнобойные ракеты ATACMS повлияют на ход войны, что означает первое применение новой ракеты по Украине и почему в России молчат об этом – читайте в обзоре важнейших событий за неделю на 24 Канале.

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Какие объекты на территории России может уничтожить ATACMS

Разрешение на удары вглубь территории России обсуждалось уже давно с партнерами, поэтому враг пытался рассредоточивать склады, логистику и боекомплект. Однако председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что есть вещи, которые нельзя так просто перенести в другое место.

Например, Россия не способна увеличить летные возможности армейской авиации, ведь дальность полета все равно останется до 600 километров, а вертолетов до 450 – 480 километров. Поэтому для того, чтобы поддерживать свои наземные силы, оккупантам придется держать авиацию в радиусе поражения ракет, так же и с боекомплектом.

Системы радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны – все это мы можем уничтожать на территории России,

– подчеркнул Тимочко.

В то же время генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж напомнил, что ранее Украина также могла использовать ATACMS и по временно оккупированным территориям. Также наше государство имеет собственное дальнобойное оружие, которое в сочетании с иностранными системами будет давать хороший эффект.

В частности, позволит уничтожать стратегические резервы врага, БК, НПЗ, а также предоставит возможность бить по местам их дислокации, проведения слаживания и учений северокорейских войск.

Изменит ли разрешение на удары ход войны

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что когда Украина применит ATACMS по скоплениям северокорейских военных, то это может заставить Ким Чен Ына подумать, готов ли он отправить 100 тысяч своих военных к Владимиру Путину. И, соответственно, может даже сорвать их дальнейшее сотрудничество. Кроме того, это возможность для Украины обеспечить сильную позицию на переговорах.

Что касается военной составляющей, то разрешение может дать 2 результата:

приостановить российское наступление на Курщине;

потенциально уменьшить давление на Востоке, потому что оккупанты будут вынуждены передислоцировать некоторые подразделения на Курщину. Хотя Мусиенко убежден, чтобы остановить врага на Востоке – нужно больше сил и средств.

Первый сценарий, при котором украинские силы будут уничтожать врага в оперативном тылу, насколько достанут, нас устраивает. Второй сценарий, если Россия отводит свои силы и растягивает логистические пути обеспечения, – нас тоже устроит. На стадии логистики, растягивания линий обеспечения они будут уничтожаться,

– объяснил Мусиенко.

В перспективе эффективность работы украинских защитников должна вырасти благодаря этому разрешению. Впрочем, заметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, затягивание с решением привело к тому, что в России появились северокорейские солдаты и если бы ATACMS уже работали по их складам и казармам, то это были бы другие – разрушительные результаты.

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Итак, удары дальнобойными ракетами могут изменить ход событий в этой войне, и к сожалению, много важных моментов упущено из-за промедления партнеров.

Россия впервые ударила новой межконтинентальной баллистикой

Утром 21 ноября россияне запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно, "Рубеж". Председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заметил, что это могла быть и репетиция ядерного удара, поскольку теоретически Россия может быть готова на все. Однако он подчеркнул, что конкретно эта атака имела целью прежде всего запугивание.

Предположительно, это был демонстративный удар или реакция на разрешение со стороны США наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG.

Тимочко объяснил, что прилет около 20 ракет ATACMS и Storm Shadow в Курской области привел к огромным разрушениям и потерям, ведь был взорван не просто командный центр, а нанесен удар по одной из резиденций Владимира Путина.

Об атаке Storm Shadow по Курской области писали российские телеграм-каналы, они заявляли о 12 ракетах Storm Shadow. Однако Украина не подтверждала эту информацию.

Относительно того, какая именно ракета была использована, то больше всего у россиян ракет "Тополь", также враг еще имеет "Ярс", которую уже поставил в строй. Однако в целом таких межконтинентальных баллистических ракет в России немного – до 400 единиц. Одна такая ракета может нести от одной до нескольких боеголовок и больше предназначена для несения ядерного потенциала. Кроме того, эти ракеты очень дорогие в производстве и эксплуатации.

Поэтому, если россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой без прямого целевого назначения – не осуществив ядерного удара, – это больше акт запугивания,

– подчеркнул Тимочко.

Тимочко об использовании Россией межконтинентальной баллистики: смотрите видео

Почему в России молчат об ударе новой ракетой

Политолог Олег Лесной предположил, что применение межконтинентальной баллистики может быть так называемым ответом Путина на разрешение по ударам вглубь России, поскольку российский диктатор, который начал войну против Украины любит "мстить" гражданскому населению.

Впрочем, интересно, что в России молчат по поводу этого удара, и интересно почему, ведь Путин обычно любит показывать, мол, какой он опасный и вот что может сделать, поэтому с ним надо договариваться. В общем и дальше можно ожидать подобной реакции от кремлевского диктатора, но, по мнению Лесного, сейчас Путин молчит, потому что удар не был результативным, поэтому ему просто нет как хорошо продать это россиянам.

"Этот запрет (на освещение атаки – 24 Канал) касается не того, что Путин боится Си Цзиньпина, Джо Байдена или Дональда Трампа, а он просто не может это успешно продать внутри России", – объяснил политолог.

Что это за ракета и может ли Patriot ее перехватывать

Есть мало информации о российской ракете "Рубеж". Как отметил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, существуют предположения, что это копия советской ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер", которая могла преодолевать расстояние в 6 тысяч километров. По меркам холодной войны именно это считалось средней дальностью.

Кроме того, эта баллистическая ракета является носителем ядерного боезаряда и может нести боеголовку весом около 1,5 тонны. Впрочем, стоит отметить, что все ракеты, которые Россия выпускает по Украине являются потенциальными носителями ядерного оружия. Говорится о "Калибрах", Х-101, "Искандерах", "Кинжалах" и "Цирконах".

Что же касается сбивания такой ракеты, то ее баллистическая траектория выше, например, Patriot. То есть фактически это ракета, которую надо сбивать в стратосфере, а не тогда, когда она уже приближается к цели. Итак, по словам Самуся, безопасное сбивание "Рубежа" зависит от того на какой высоте и скорости, а также на какой объект будет направлена ракета.

Есть ракеты-перехватчики, они расположены недалеко от нас – в Польше и Румынии. Это система Aegis с ракетами SM-6. Также есть система "Тайфун", на которой можно располагать все ракеты SM-6,

– сказал Самусь.

По его мнению, нам эти системы вряд ли передадут. Хотя использование такой ракеты даже без ядерной части дают Украине аргументы для партнеров.