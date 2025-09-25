Детали рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал. Он предложил американскому политику посетить Украину.
Согласился ли Рубио приехать в Украину?
Глава украинского МИД рассказал о трансатлантической встрече всех союзников НАТО и Украины, состоявшейся по приглашению Рубио.
На ней Сибига выразил благодарность за "принципиальную позицию" американского президента Дональда Трампа. Кроме того, с партнерами обсудили дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на Россию.
После встречи украинский дипломат имел возможность пообщаться с госсекретарем США лично – о воплощении договоренностей президентов.
Пригласил коллегу (Рубио – 24 Канал) посетить Украину в удобное время и благодарен за то, что это приглашение было принято,
– подчеркнул Сибига.
Напомним, 24 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры – встреча длилась около часа. Впоследствии в Госдепе США заявили, что госсекретарь повторил призыв Трампа к прекращению войны в Украине.
Генассамблея ООН изменила позицию Трампа?
После встречи на Генассамблее ООН с Владимиром Зеленским Трамп выразил восхищение украинским президентом. Американский лидер назвал его "храбрым человеком", который "ведет ожесточенную борьбу".
Кроме того, Трамп якобы полностью ознакомился с военно-экономической ситуацией между Украиной и Россией. Теперь он считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории и даже зайти дальше, ведь страна-агрессор имеет серьезные экономические проблемы.
Очередное изменение позиции президента США насторожило экспертов. Специально для 24 Канала ситуацию прокомментировал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он убежден, что заявление Трампа не стоит расценивать как такое, что в корне меняет положение дел, ведь основные его позиции до сих пор неизменны.