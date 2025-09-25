Детали рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает 24 Канал. Он предложил американскому политику посетить Украину.

Согласился ли Рубио приехать в Украину?

Глава украинского МИД рассказал о трансатлантической встрече всех союзников НАТО и Украины, состоявшейся по приглашению Рубио.

На ней Сибига выразил благодарность за "принципиальную позицию" американского президента Дональда Трампа. Кроме того, с партнерами обсудили дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на Россию.

После встречи украинский дипломат имел возможность пообщаться с госсекретарем США лично – о воплощении договоренностей президентов.

Пригласил коллегу (Рубио – 24 Канал) посетить Украину в удобное время и благодарен за то, что это приглашение было принято,

– подчеркнул Сибига.

Напомним, 24 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры – встреча длилась около часа. Впоследствии в Госдепе США заявили, что госсекретарь повторил призыв Трампа к прекращению войны в Украине.

