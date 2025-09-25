Деталі розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає 24 Канал. Він запропонував американському політику відвідати Україну.

Чи погодився Рубіо приїхати в Україну?

Очільник українського МЗС розповів про трансатлантичну зустріч усіх союзників НАТО та України, що відбулася на запрошення Рубіо.

На ній Сибіга висловив вдячність за "принципову позицію" американського президента Дональда Трампа. Окрім того, з партнерами обговорили подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на Росію.

Зустріч союзників НАТО та України 24 вересня: дивіться фото

Після зустрічі український дипломат мав нагоду поспілкуватися з держсекретарем США особисто – про втілення домовленостей президентів.

Запросив колегу (Рубіо – 24 Канал) відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте,

– наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 24 вересня на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори – зустріч тривала близько години. Згодом у Держдепі США заявили, що держсекретар повторив заклик Трампа до припинення війни в Україні.

